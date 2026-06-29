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Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović rekao je danas da je greška to što je narodna poslanica Jelena Pavlović, koja je ranije bila poslanica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića, govorila na protestu održanom u Kraljevu.

- Ona ne treba da govori i ne treba ništa da se pita - rekao je Lazović za N1.

On je dodao i da "studenti imaju podršku ZLF-a", što znači da će im za svaku grešku otvoreno reći da je greška.

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- Valjda je to normalno. Ja se borim za takvo društvo. Ja se ne borim za društvo u kojem ćemo ćutati na sve što neko drugi radi - rekao je Lazović.

Podsetimo, nakon što je Jelena Pavlović bila jedna od govornika na jučerašnjem skupu blokadera u Kraljevu, usledile su brojne negativne reakcije ne samo iz opozicionog bloka, već i od strane podržavala studenata blokadera koji su razočarani.

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