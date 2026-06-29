Ovakvi da vode Srbiju - ni dan Srbija ne bi izdržala

Ovakvi da vode Srbiju - ni dan Srbija ne bi izdržala

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Jelena Pavlović, narodna poslanica, koja je ranije bila poslanica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića, juče je bila govornica na blokaderskom protestu u Kraljevu, što je podiglo ozbiljnu buru u blokaderskim redovima na relaciji opozicija-studenti blokaderi!

Naime, ova poslanica iz redova opozicije dobila je privilegiju ne samo da podrži "studentski" pokret koji se više od godinu dana ograđuje od opozicije, već i da održi govor.

Velike zamerke zbog ovoga stgudenti su već dobili od opozicije o čemu više možete pročitati u ovom tekstu, a i javnost je duboko razočarana.

Sada se i Jelena Pavlović oglasila - a bolje da nije.

Naime, ova opoziciona poslanica je one koji su joj uputili kritike nazvala - narkomanima i Vučićevim poslušnicima.

- Od mene ćete svakako dobiti odgovor. Možda narkomane preskočim, razmisliću. Ne zato što mi je teško da odgovorim, već principijelno; drogirati se, a pretendovati na politiku je nedopustivo i vrlo nečasno. Sa njima možda ipak samo na sudu... - napisala je između ostalog.

Takođe, navela je da je napad na nju "nakon govora u Kraljevu je neoboriv dokaz da su problem studenti", a ne ona. Najavila je i izlazak iz Skupštine, mada nije precizirala kada, budući da mesto poslanika nije napustila kada je izbačena iz stranke Branimira Nestorovića, a tome ima skoro dve godine.

Kurir Politika