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Ambasada SAD u Prištini je, u vezi sa akcijom takozvane kosovske policije tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, pozvala na poštovanje zakona i Ustava takozvanog Kosova od strane građana i institucija.

- Podržavamo i pozivamo na poštovanje zakona i Ustava Kosova, od strane njegovih građana i institucija - navodi se u odgovoru Ambasade SAD u Prištini za Kosovo onlajn.

Prethodno je Misija Oebsa na KiM saopštila da je pratila dešavanja tokom obeležavanja Vidovdana kroz redovno nadgledanje i angažovanje sa partnerima i institucijama, te da su nadležne organe podsetili na potrebu da bezbednosne mere budu odgovarajuće, srazmerne i u potpunosti u skladu sa ljudskim pravima i osnovnim slobodama, u skladu sa pravnim okvirom.

Iz Euleksa je za Kosovo onlajn rečeno da su pratili, kao i da i dalje prate, aktivnosti koje vlasti tzv. Kosova sprovode u vezi sa jučerašnjom proslavom Vidovdana, a na pitanje da li je u aktivnostima tzv. kosovske policije na Gazimestanu bilo prekoračenja ovlašćenja, naveli su da će, ukoliko tokom monitoringa budu utvrđeni ozbiljni propusti, na njih ukazati nadležnim organima.

Nakon parastosa na Gazimestanu tzv. kosovska policija je juče privela nekoliko desetina ljudi koji su bili na obeležavanju Vidovdana, među kojima i jednu maloletnu osobu.

U Osnovnom sudu u Prištini u toku je pretres, a protiv uhapšenih Srba vodi se prekršajni postupak.