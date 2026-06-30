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Najveći uspeh jedne države ne meri se samo rastom plata, investicija ili bruto domaćeg proizvoda, već sposobnošću da taj napredak stigne do onih koji imaju najmanje. Upravo zato novi paket pomoći vredan 600 miliona evra predstavlja mnogo više od još jednog seta ekonomskih mera, a sagovornici Kurira objašnjavaju da je on zapravo potvrda da razvoj Srbije nije sam sebi svrha, već sredstvo za podizanje životnog standarda svih građana.

Foto: Marko Karović, Kurir

Usmeravajući pomoć baš ka najsiromašnijima, država pokazuje da vodi odgovornu socijalnu politiku, da ne zaboravlja one kojima je podrška najpotrebnija i da rezultate ekonomskog rasta deli sa celim društvom. Naši sagovornici zbog toga smatraju da je ovo i pokazna vežba kako izgleda balans između razvoja i socijalne odgovornosti: najpre se stvara nova vrednost, a zatim se njen deo vraća građanima kako bi se smanjile razlike, ojačala socijalna sigurnost i obezbedio bolji kvalitet života za one koji su u najnepovoljnijem položaju.

Logičan nastavak

Stručnjak za državnu upravu Mihajlo Rabrenović kaže za Kurir da je posebno značajno što su mere usmerene ka najosetljivijim kategorijama stanovništva, jer upravo odnos prema najslabijima najbolje govori o karakteru jednog društva i odgovornosti njegove države.

Mihajlo Rabrenović Foto: Kurir Televizija

- Novi paket mera pokazuje da je Srbija ušla u fazu razvoja u kojoj ekonomski rezultati nisu sami sebi svrha, već se sve neposrednije pretvaraju u bolji životni standard građana. Kada država može da izdvoji dodatna sredstva za penzionere sa nižim primanjima, socijalno ugrožene građane i druge osetljive kategorije, to govori da je prethodno stvorila stabilne javne finansije i održiv privredni rast. Drugim rečima, socijalna politika nije moguća bez uspešne razvojne politike. Zato je važno posmatrati ove mere kao logičan nastavak dugogodišnje politike privlačenja investicija, očuvanja makroekonomske stabilnosti i odgovornog upravljanja javnim finansijama. Istovremeno, ovo predstavlja dobar primer kako se uspešno balansira između razvoja i socijalne odgovornosti. Nijedna država ne može dugoročno pomagati svojim građanima ako prethodno nije stvorila novu vrednost. Ali isto tako, razvoj nema puni smisao ukoliko njegove rezultate ne osete upravo oni kojima je pomoć najpotrebnija. U tome se ogleda suština savremene i odgovorne državne politike - objašnjava Rabrenović.

Solidarnost

On naglašava da ove mere predstavljaju i potvrdu dugoročne vizije predsednika Srbije da se ekonomski napredak mora pretočiti u konkretne koristi za građane.

- To je politika u kojoj se rast privrede, povećanje zaposlenosti i dolazak investicija ne posmatraju kao statistički pokazatelji, već kao osnova za podizanje životnog standarda i jačanje društvene solidarnosti. U tom smislu, novi paket mera predstavlja i značajan otklon od perioda u kojem su javne finansije bile opterećene deficitima, a država često nije imala dovoljno kapaciteta da sistemski pomaže najugroženijim građanima. Danas se, zahvaljujući snažnijoj ekonomiji, stvara prostor da se deo ostvarenih rezultata vrati upravo onima kojima je podrška najpotrebnija, što predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja uspeha ukupne državne politike. Ovaj uspeh je toliko veći i značajniji ukoliko se uzmu u obzir neprilike u ekonomijama članica EU, iz kojih potiču preduzeća koja su partneri naše privrede, kao i razni geopolitički, vojni i sukobi u oblasti energetike, koje se odražavaju na poslovanje - zaključuje Rabrenović.

Samo pohvale i podrška

Sociolog Bojan Panaotović kaže za Kurir da je država novim paketom mera pokazala senzibilitet za društvenu solodarnost i da to zaslužuje samo pohvale i podršku.

Bojan Panaotović Foto: Kurir Televizija

- Mere koje je predstavio predsednik Vučić obradovaće svakog pristojnog čoveka, patriotu i onoga ko ima nerv za socijalnu pravdu, razumevanje za ljude koji su ili na socijalno-ekonomskoj margini ili žive teže u odnosu na prosek i većinu stanovništva. Međutim, u našoj javnosti često se zaboravlja jedna važno pitanje a to je: da li svaka država može da pomogne? Ne može. Može samo ona koja ostvaruje privredni rast i ima višak, koja ima uspešnu ekonomiju, koja može određeni višak da rasporedi, a to nije bogom dano, nije apriori moguće. Moguće je samo ako ste na uzlaznoj liniji u ekonomskoj oblasti. Naravno da je važno da sve kategorije zaposlenih dobijaju povećanja, ali država koja ima senzibilitet za društvenu solidarnost i za ravnomernu distribuciju dobara mora ipak malo više da vodi računa o ugroženijima i onima koji imaju niža primanja. Zato su ove mere pozitivne i dobre i treba ih pohvaliti i podržati - naglašava Panaotović.