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- Mere koje donosite, pogotovo ovakve popularne, lako je doneti ali teško realizovati, zato je važno obezbediti prihode. Prihodi za jun su bolji od očekivanih, čak i akcize, bez obzira koliko smo izgubili zbog akciza na naftu, domaći PDV kao najvažnija stvaka, porez na dobit, sve je veće nego što smo očekivali što je dobar znak. I uvozni i domaći PDV su veći i to je dobar pokazatelj ekonomskog napretka. Ovo je ono što raduje ljude i što je vest za svakog građanina, a to je da ćemo za penzionere, socijalno ugrožene, borce i oni koji primaju dečiji dodadak, daćemo sve od sebe da idemo mesec dana ranije sa isplatama, dakle početkom septembra, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se jutros uživo uključio u program TV Informer.

- Mislim da je to dobro jer ćemo ranije povećavati i penzije, ne mogu da tvrdim za plate, ali penzije idu pre januara, pa je bolje da im damo nešto i ranije. To je dobra vest za građane, taman pre kraja leta, i oni koji idu na odmore, pomažu unucima da mogu da odu na odmor. Mislim i verujem da će se ljudi tome obradovati - rekao je on.

O pojeftinjenju lekova

Vučić je rekao i da je zahvalan građanima jer vide koliko je truda uloženo oko lekova.

- To je danima trajalo, kojim metodama da se poslužimo. To pokazuje brigu za sve, ne samo za one koji imaju redovnu terpaju. Da, trebalo je ranije. To će još dodatno smanjiti inflaciju koja je i inače pod kontrolom u Srbiji - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da je juče imao dobar razgovor sa predstavnicima EU, gde je bilo reči o jedinstvenom tržištu.

- Čim postanete deo toga imate mnoge benifite, ali je pitanje može li naša privreda da s eprilagodi izdrži, i zato je važno da naša industrija napreduje i da dpodatno osnažimo kompanije, i to je ekonomska politika koju ćemo da vodimo. Sebe ćemo da menjamo - rekao je Vučić i dodao da je to izazov za nas pored Ekspa.

- Ako to sve uspešno završimo, ne vidim razloga za strah za iduću godinu. Usevi su dobri, verujem da će kukuruz biti dominantna kultura. Ako sve to obavimo na način na koji smo zamislili, verujem da iduće godine možemo imati bolje rezultate i još bolji standard života svih građana - kaže Vučić.

O Hrvatskoj: Kad se međusobno svađaju, ne mogu a da ne pomenu mene i Srbiju, neki kompleksi su neizlečivi

Vučić kaže da se trudi da ne komenatriše hrvatske medije jer su do sada objavljivali neistine.

- Kada se međusobno svađaju, ne mogu a da ne pomenu mene i Srbiju, neki kompleksi su neizlečivi ne možete to da promenite. Što se tiče mog razgovora sa Mercom, Koštom i Fon der Lajen imao sam priliku da razgovaram sa najmoćnijim liderima EU, razgovarali smo o budućnosti i o tome kakav je put Srbije i šta Srbija želi i mislim da iz toga može izaći nešto dobro za Srbiju, a da li će ili ne pokazaće vreme - rekao je Vučić.

"Da vidimo kako da podelimo višak"

- Bolji prihod doneće nam priliku za rebalans budžeta, rekao je Vučić i dodao: Da vidimo kako da podelimo višak!

Naglasio je i da građani ne treba da brinu, devizne i rezerve u zlatu su visoke, kao i da "kao odgovorna vlast imamo mnogo bafera" u slučaju nekog novog rata ili krize.