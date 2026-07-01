Slušaj vest

Opštinski odbor Demokratske stranke u Gornjem Milanovcu saopštio je da je doneo odluku o kolektivnoj ostavci članova Odbora i tela koje je formirao za predstojeće izbore.

- Ne pristajemo da u Milanovcu postoji neformalni odbor koji preuzima sve ingerencije jedinog pravog Opštinskog odbora. Ne pristajemo da na sva upozorenja i apele da to tako ne ide, ne dobijemo racionalan odgovor. Ne pristajemo da se ignorišu ljudi, prave demokrate, koji su ostali na izvoru demokratije kada su svi, koji su tu bili isključivo iz ličnog interesa, pobegli. Ne pristajemo - navedeno je u saopštenju.

Foto: Printscreen X

Ostavke su podneli predsednik Opštinskog odbora Nebojša Gojković, potredsednica Ljiljana Jovičić Kacarov i svih deset članova tog Odbora.

U saopštenju Izvršnog odbora DS piše da je za poverenika lokalnog odbora u Gornjem Milanovcu postavljen Igor Gospavić.

Njegov je "zadatak da izvrši proveru evidencije članstva, utvrdi činjenice vezane za iznošenje neistinitih tvrdnji u javnost, koje su nanele štetu DS i sprovede izbore u opštinskom ogranku". Dodaje se da su izbori za novi Opštinski odbor u Gornjem Milanovcu zakazani za 2. avgust, na zahtev tog Odbora i u dogovoru sa njima.