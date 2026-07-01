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Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Petar Petković izjavio je da je 36 Srba, koji su uhapšeni na Vidovdan na Gazimestanu, pušteno na slobodu, ističući da su tokom pritvora pretrpeli maltretiranje i da je njihovim hapšenjem prekršeno više osnovnih ljudskih prava. On je poručio i da će, uprkos tome, naredne godine na Gazimestanu biti još više Srba, navodeći da represija neće zastrašiti srpski narod.

- Konačno je na slobodi 36 Srba. Oni su preživeli pravi pakao od nedelje, na Vidovdan, kada su protivpravno bili uhapšeni, do današnjeg dana. O tome govore svedočenja uhapšenih Srba, ali i medicinska dokumentacija i brojne povrede, podlivi i modrice na glavama i telima naših ljudi, samo zbog toga što su bili na Gazimestanu da proslave Vidovdan i da sa svojom crkvom i sa svojim narodom budu na pomenu kosovskim junacima - rekao je Petković.

1/4 Vidi galeriju hapšenje Srba na Gazimestanu Foto: Kosovoonline

Kako je istakao, cilj je bio da se po svaku cenu Srbi uhapse.

- Prošli put su hapsili zbog srpskih zastava i zbog toga što su Srbi nosili majice sa srpskim amblemima. Ovog puta to nije bio slučaj, pošto Srbi nisu išli sa srpskim zastavama, na šta, naravno, imaju pravo. Sada je Kosovska, odnosno Kurtijeva policija našla kao povod to što su Srbi pevali tradicionalne srpske pesme. I onda je 36 njih strpala u te metalne kontejnere - naveo je Petković.

Dodao je da je Kancelarija za KiM o svemu obavestila predstavnike međunarodne zajednice, posrednika EU u dijalogu sa Prištinom Petera Sorensena, međunarodne organizacije na tzv. Kosovu, kao i druge organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava.

- Ovde je jasno da je reč o kršenju osnovnih ljudskih prava Srba koji se hapse da bi se poslala poruka da sledeće godine ne dođu na Gazimestan, na Vidovdan. Dakle, poruka Kurtiju i Kosovskoj policiji: sledeće godine će nas biti još više, i u Gračanici i na Gazimestanu i na svakom drugom mestu gde ćemo mirno i dostojanstveno da se sećamo kosovskih junaka i kosovskog zaveta. Što nas više budu maltretirali, napadali i hapsili, to će kosovski zavet da bude jači i snažniji u duši svakog Srbina. I to nikada ne mogu da nam uzmu i ne mogu ni na koji način da zastraše srpski narod - poručio je direktor Kancelarije za KiM.

On je naveo da su uhapšeni Srbi ispričali da su tzv. kosovski policajci vadili noževe, udarali pendrecima svakoga ko nije hteo da kaže da je "Kosovo republika", kao i da su ih vređali i ismevali.

- Sada ću i javno da govorim, kada su naši ljudi pušteni, jer nisam hteo pre toga da ni jednom svojom rečju ne utičem na ceo taj prekršajni postupak i da dodatno ne otežamo našim ljudima, jer vrlo dobro znamo kako je Kurti osvetoljubiv. Ali ono što treba svi dobro da znaju, uz naš narod smo bili od samog početka. Već u nedelju, kada su protivpravno uhapsili naše ljude, ja sam odmah zvao Sorensena, zvao sve međunarodne predstavnike, nema broja telefona koji nisam okrenuo toga dana. A onda smo uputili jedno i drugo pismo i našem Zaštitniku građana i drugim nezavisnim institucijama i Ministarstvu spoljnih poslova. Svi su se angažovali i na sve načine smo išli do svakog predstavnika i u Briselu i na svim drugim mestima da bismo objasnili o čemu je reč - rekao je Petković.

On je istakao da je hapšenje ljudi zbog obeležavanja nacionalnog praznika neprihvatljivo.

- Jer ovde, u srcu Evrope, da hapsite jedan narod samo zato što se seća svog nacionalnog praznika je prava sramota. I tu reč sam upotrebio kada sam prozvao predstavnike međunarodne zajednice. Videli ste i snimke devojčice kako plače za svojim ocem. Sve su to imali prilike da vide predstavnici međunarodne zajednice i Euleksa i drugih međunarodnih organizacija na Kosovu i Metohiji. I rekao sam, sram vas bilo, zato što se niko nije oglasio na protivpravno hapšenje, bez ikakvog osnova. A kada se oni ne oglašavaju, to samo daje povoda Kurtiju da bude još brutalniji u napadu na srpski narod - istakao je Petković.

Prema njegovim rečima, međunarodni predstavnici su potom počeli da reaguju, ali samo deklarativno.

- Međunarodni predstavnici počeli su da se oglašavaju, da govore kako prate slučaj i sve aktivnosti policije, da pozivaju na poštovanje vladavine prava i već sve te konstrukte koje znamo napamet, koje koriste kada neće ništa da urade. I ovo je pokazatelj da smo u ovoj stvari sami i da imamo predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju uz svoj narod. Velika zahvalnost Srpskoj listi, koja je sve vreme bila i na licu mesta, koja je bila uz naše ljude kada su naše uhapšene Srbe pustili, a nisu imali pravo da napuste prostor Kosova i Metohije, oduzeli su im dokumenta. Mi smo naše ljude okupili, sa njima razgovarali, ohrabrili ih, logistički, finansijski i na svaki drugi način pomogli, bili sve vreme uz njih, tu smo i danas i pomoći ćemo sve što je potrebno i u narednim danima - rekao je Petković.

Kako je naglasio, istina o maltretiranju Srba mora da dopre do međunarodne javnosti.

- Istina o maltretiranju i stradanju Srba mora da se čuje i međunarodna zajednica mora da shvati da ne može više na ovakav način da prikriva Aljbina Kurtija i sve ono što radi njegova policija - rekao je Petković.

On je zahvalio i Eparhiji raško-prizrenskoj, koja je od početka bila uz uhapšene Srbe.

- U 21. veku, ako pevaš srpske pesme, znači završićeš u Kurtijevom kazamatu. Ono što mogu da kažem da je urodilo plodom jeste da je sva ova naša aktivnost dovela do toga da sada Srbi ne budu krivično gonjeni, već prekršajno, što je takođe strašno, ali bar nisu po šest, sedam ili osam meseci u zatvorima zbog toga što su nosili srpsku majicu, kao što je bilo ranije. Ipak smo uspeli da se izborimo i da visoko podignemo ovu temu, tako da Kurti nije imao više kud. Ali ovo je pokazatelj kakva je zapravo prava namera Aljbina Kurtija i njegove politike - da se progoni sve što je srpsko i da se protera svaki Srbin sa prostora Kosova i Metohije - poručio je Petković.

Petković je zaključio da će država Srbija, predsednik Aleksandar Vučić i Srpska lista nastaviti da pružaju podršku uhapšenim Srbima i njihovim porodicama.

- Poruka Kurtiju i svima onima koji su na ovako brutalan način gazili prava Srba na Kosovu i Metohiji: biće nas još više na Gazimestanu sledeće godine - zaključio je Petković.