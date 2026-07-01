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Za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana, Osnovni sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra, koju će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji ne poseduju tzv. kosovska dokumenta biti deportovani sa tzv. Kosova.

Sudija za prekršajni postupak istakla je da su oni odgovorni jer su na Gazimestanu "skandirali nacionalističke parole: Kosovo je Srbija uz podignuta tri prsta".

Izricanju presude prisustvovao je i ambasador Crne Gore na tzv. Kosovu Bernard Čobaj, kao i predstavnici međunarodnih misija.

Privedeni na Gazimestanu saslušani su pred Osnovnim sudom u Prištini 29. juna, kada su negirali krivicu.

1/4 Vidi galeriju hapšenje Srba na Gazimestanu Foto: Kosovoonline

Tzv. kosovska policija je 28. juna saopštila da su privedeni provocirali okupljene uzvikivanjem provokativnih parola koje su sadržale elemente podsticanja mržnje, čime su prekršili zakonske odredbe.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti sve međunarodne predstavnike o privođenju, nazivajući taj postupak sramnim i besprizornim činom represije režima Aljbina Kurtija.

Šef delegacije Slobodarske partije u Evropskom parlamentu Harald Vilimski i šef poslaničkog kluba FPO u Beču Maksimilijan Kraus oštro su kritikovali postupanje tzv. kosovske policije nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu.

- Incidenti su se dogodili 28. juna, na Vidovdan, jedan od najvećih i najznačajnijih verskih i nacionalnih praznika srpskog naroda. Tim je nerazumljivije što su ljudi koji su želeli da ovaj dan mirno obeleže nakon bogosluženja zaustavljani i privođeni. Posebno je potresno što su među privedenima bili i očevi sa svojom decom, kao i žene.Takvim scenama nema mesta u Evropi 21. veka - ističu Vilimski i Kraus.

Iz Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks) rečeno je za "Kosovo onlajn" da su pratili, kao i da i dalje prate, aktivnosti koje vlasti Kosova sprovode u vezi sa proslavom Vidovdana.

Iz Misije Oebsa na Kosovu takođe su naveli za naš portal da su pratili dešavanja tokom obeležavanja Vidovdana kroz redovno nadgledanje i angažovanje sa partnerima i institucijama.

- Svesni smo izveštaja koji sadrže navode o zlostavljanju pritvorenih, kao i o proverama identiteta i opsežnim pretresima predstavnika medija. Mere sprovođenja zakona treba da budu neophodne, srazmerne i da poštuju ljudska prava, osnovne slobode, uključujući slobodu medija i pravnu zaštitu. Navodi o nedoličnom ponašanju ili prekoračenju ovlašćenja treba da se usmeravaju kroz odgovarajuće mehanizme, uključujući Inspektorat Kosovske policije i, gde je to relevantno, Instituciju ombudsmana - poručili su iz Oebsa.