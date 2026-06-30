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Šef delegacije Slobodarske partije u Evropskom parlamentu Harald Vilimski i šef poslaničkog kluba FPO u Beču Maksimilijan Kraus oštro su kritikovali postupanje tzv. kosovske policije nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu.

- Incidenti su se dogodili 28. juna, na Vidovdan, jedan od najvećih i najznačajnijih verskih i nacionalnih praznika srpskog naroda. Tim je nerazumljivije što su ljudi koji su želeli da ovaj dan mirno obeleže nakon bogosluženja zaustavljani i privođeni. Posebno je potresno što su među privedenima bili i očevi sa svojom decom, kao i žene.Takvim scenama nema mesta u Evropi 21. veka - ističu Vilimski i Kraus.

Dvojica političara FPÖ pozivaju Evropsku uniju, međunarodne organizacije i sve institucije nadležne za zaštitu ljudskih prava da ovaj slučaj u potpunosti rasvetle i da se o njemu nedvosmisleno izjasne.

- Sloboda veroispovesti, sloboda mišljenja, sloboda okupljanja i sloboda kretanja predstavljaju osnovna ljudska prava i moraju važiti podjednako za sve ljude. Upravo srpska hrišćanska manjina na Kosovu ima neotuđivo pravo da slobodno ispoveda svoju veru, obeležava svoje verske praznike, slobodno se kreće i bez zastrašivanja ili administrativnih pritisaka posećuje svoje vekovne svetinje. Ta prava ne smeju biti ograničavana niti politički zloupotrebljavana -naglašavaju Vilimski i Kraus.

- Onaj ko mirno obeležava verski praznik ne sme biti kriminalizovan. Međunarodna zajednica je dužna da podigne svoj glas i odlučno reaguje kada se krše osnovne slobode i prava nacionalnih i verskih manjina. Od Evropske unije posebno očekujemo da prema odgovornima u Prištini primenjuje iste standarde demokratije, vladavine prava i zaštite nacionalnih i verskih manjina - poručili su predstavnici Slobodarske partije.

Na kraju, Vilimski i Kraus apeluju na sve nadležne institucije da deluju u pravcu deeskalacije, dijaloga i doslednog poštovanja prava svih naroda i verskih zajednica na Kosovu. Samo međusobno poštovanje, zaštita verskih objekata i bezuslovno poštovanje ljudskih prava mogu doprineti trajnoj stabilnosti i mirnom suživotu u regionu.

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević pozvao je međunarodnu zajednicu da pod hitno reaguje na kontinuirano ugnjetavanje srpskog naroda od strane režima u Prištini, nakon što su na Gazimestanu, privedeni Srbi.

Vučević je u objavi na Instagramu najoštrije osudio "teror koji je Kurtijeva takozvana kosovska policija sprovodila nad Srbima kod spomen - obeležja na Gazimestanu, ne dozvoljavajući im da mirno i dostojanstveno obeleže veliki praznik Vidovdan".

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković oštro je prokomentarisao to što niko iz Brisela, Kvinte niti iz međunarodnih misija nije reagovao povodom privođenja više desetina Srba koji su danas bili na Gazimestanu na obeležavanju Vidovdana.

- Šta još treba da se desi, gospodo iz Brisela, međunarodnih misija i Kvinte, da biste reagovali na Kurtijevo brutalno nasilje nad Srbima danas na Vidovdan na Gazimestanu? Sram vas bilo! - poručio je Petković.

Srpska lista je saopštila da su hapšenja Srba na Gazimestanu, prilikom obeležavanja Vidovdana, pokušaj zastrašivanja i dokaz represije režima u Prištini o čemu su obavestili međunarodne predstavnike.

- O ovom činu koji doživaljamo kao pokušaj zastrašivanja i dokaz represije režima u Prištini obavestili smo međunarodne predstavnike od kojih smo tražili da se hitno uključe i zatraže puštanje svih uhapšenih - navela je Srpska lista.

Prethodno je Misija Oebsa na KiM saopštila da je pratila dešavanja tokom obeležavanja Vidovdana kroz redovno nadgledanje i angažovanje sa partnerima i institucijama, te da su nadležne organe podsetili na potrebu da bezbednosne mere budu odgovarajuće, srazmerne i u potpunosti u skladu sa ljudskim pravima i osnovnim slobodama, u skladu sa pravnim okvirom.

Iz Euleksa je za "Kosovo onlajn" rečeno da su pratili, kao i da i dalje prate, aktivnosti koje vlasti Kosova sprovode u vezi sa proslavom Vidovdana, a na pitanje da li je u aktivnostima tzv. kosovske policije na Gazimestanu bilo prekoračenja ovlašćenja, naveli su da će, ukoliko tokom monitoringa budu utvrđeni ozbiljni propusti, na njih ukazati nadležnim organima.

Nakon parastosa na Gazimestanu i proslave Vidovdana, tzv. kosovska policija je privela 36 Srba sa KiM, iz centralne Srbije, kao i iz regiona, među kojima i jednu maloletnu osobu.