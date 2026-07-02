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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio da Srbija ulazi u novu političku fazu i poručio da predstojeći parlamentarni i predsednički izbori, koje očekuje na jesen, predstavljaju jedan od najvažnijih političkih ispita u poslednjoj deceniji.

Rezimirajući posledice dvadesetomesečnih političkih previranja, protesta i blokada, Vučević je u intervjuu za nedeljnik "Kompas" istakao da je ključna poruka velikog skupa održanog 27. juna poziv na nacionalno ujedinjenje pod jednim državnim štitom, ali ne i na jednoumlje.

O porukama skupa i pozivu na ujedinjenje

Vučević je ocenio da je atmosfera na Vidovdanskom skupu u Beogradu pokazala da su građani "prodisali nakon svega što se dešavalo prošlih godina" i da su spremni za izbore.

- Najjača poruka je poziv na ujedinjenje Srbije. Kad kažem ujedinjenje, ne kažem jednoumlje, ni jednopartijski sistem, već pravo na različitost i raznolikost, ali pod jednom kapom, kišobranom ili štitom. To jedno je Srbija, koja mora da pokrije sve nas sa svim svojim atributima, suverenitetom, teritorijalnom celovitošću, zastavom, grbom i himnom - nagalsio je lider SNS.

Komentarišući stalne javne rasprave o broju prisutnih na političkim skupovima, predsednik SNS-a je poručio da je jedino relevantno ono što se nađe u biračkim kutijama.

1/9 Vidi galeriju Glasanje za prioritete na skupu u Beogradu Foto: Kurir

- To što blokaderi za deset, dvanaest ili petnaest puta smanje broj ljudi koji su bili na našem skupu neće im pomoći da pobede na izborima. Samo će ih neprijatnije iznenaditi rezultat - rekao je Vučević i dodao je "interesantno" da je da tih tridesetak hiljada ljudi, koliko tvrde blokaderi da je bilo na skupu "Srbija, jedna porodica" u Beogradu 27. juna, zaokružilo šezdeset hiljada listića..

Posledice blokada

Protesti i blokade u proteklih dvadeset meseci, su prema rečima Miloša Vučevića, ostavili najteže posledice po državu i društvo, jer su pojedine institucije "praktično devastirane i delimično uzurpirane". On je ukazao na pokušaje rušenja tradicionalnog koncepta podele vlasti kroz delovanje pojedinih nevladinih organizacija.

Vučević: Mislim da imamo šansu da pobedimo. Ne mislim da će biti lako Foto: Marko Karović

- Oni stvaraju nove stubove koji ne idu na izbore, koji se ne biraju, ne odgovaraju, ali upravljaju, odlučuju ili moraju da se pitaju. To je sistem novih stubova vlasti - ocenio je Vučević a s druge strane, naglašava da su pritisci homogenizovali vladajuću stranku i pomogli joj da se "pročisti" od interesnih grupa.

- Nama je to pomoglo da vidimo ko je zaista tu iskreno i iz ubeđenja, a ko je tu da bi bio klijentelistički ili interesno povezan. I otišli su oni koji u stvari nikad nisu ni bili tu... Nas nije napustio nijedan odbornik, većnik, ni poslanik. Mislim da to nijedna stranka ne bi izdržala - naveo je.

Vučević ističe da je politika vođenja slobodne, neutralne i nezavisne države, koju personalizuje predsednik Aleksandar Vučić, održiva uz velike muke, ali da alternativa znači gubitak suvereniteta.

- Nemam uopšte znak pitanja oko toga da nekima spolja ne treba predsednik države kao što je Aleksandar Vučić. Šta će njima u jednoj relativno maloj državi kada neko kaže: 'Mi mislimo svojom glavom. Mi hoćemo da budemo slobodni, neutralni.' Ne priznajemo da možete da nam uzmete deo teritorije. Mi nećemo da glasamo da smo počinili genocid - poručio je.

Izbori na jesen i korenite promene u SNS-u i Vladi

Predsednik SNS-a najavio je da građane na jesen očekuju i parlamentarni i predsednički izbori, s obzirom na najave predsednika Republike o podnošenju ostavke.

- Nesporno je da nas čekaju parlamentarni i predsednički izbori. Ja ne znam da li će biti istovremeno ili razdvojeno, ali ako predsednik Republike najavljuje da će da podnese ostavku za par nedelja, to znači da nas čekaju i predsednički izbori. Ako kaže blokaderima da će uskoro imati priliku da idu na izbore, očekujem da govori u kontekstu parlamentarnih izbora, tako da mislim da nas na jesen, u devetom, desetom ili jedanaestom mesecu čekaju izbori, da je to vremenski okvir kad bi građani mogli da idu na birališta i da biraju i novu Skupštinu, ali i predsednika Republike - izjavio je Vučević.

Iako istraživanja pokazuju visoku podršku SNS-u, šef stranke naglašava da pobeda nije unapred zagarantovana.

1/8 Vidi galeriju Vučić sa zastavom skup 27.juna Foto: Marko Karović

- Mislim da imamo šansu da pobedimo. Ne mislim da će biti lako. Verovatno su ovo za nas najteži izbori od 2012. Nadam se da idemo u istoj koloni sa predsednikom Vučićem, da ćemo biti jedinstven tim. Mi ga vidimo kao nosioca i nekog ko je prvi na listi SNS-a. Da li će biti neka šira politička kompozicija ili neće, to je pitanje budućeg dogovora. nedelj- naglasio je lider naprednjaka i potvrdio da stranku, koja ove godine obeležava 18 godina postojanja, očekuju ozbiljne kadrovske reforme na svim nivoima, uključujući i izvršnu vlast.

- SNS mora mnoge stvari da menja, da razume i novo doba i nove generacije koje dolaze. Vidim to kao konstruktivnu kritiku, ali mislim da treba da se menja SNS i od "gore", a ne samo na lokalnom nivou. Nije fer da samo kažemo neki gradonačelnik nije dobro radio svoj posao, a da se ne ocene i ministri, direktori javnih preduzeća ili državni sekretari. Očekujem velike promene unutar stranke i velike promene u vladi posle izbora - zaključio je Miloš Vučević.

Kurir Politika/Kompas