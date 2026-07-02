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Propali blokaderski skup u Kraljevu 28. juna i specijalna gošća - Jelena Pavlović, opoziciona poslanica - potpuno su u jsvnosti promenili sliku dotad savršenog dela blokaderskog pokreta, onog studentskog, kome se sada upućuju ozbiljne i nemilosrdne krirtike sa svih strana zbog izdaje prvobitnih ideja i sopstvenih principa, gubljenja kompasa.

Upravo na ovaj momenat lutanja i unutrašnjih podela ukazao je novinar Igor Mihaljević, koji je u svojoj izjavi zamerio studentima blokaderima na koketiranju sa desnicom.

- Bojim se da studentski pokret svojim izletima udesno, da se tako izrazim, i pričom koja skreće temu sa politike, morala, zločina i institucija, takođe neće pridobiti nikoga - izjavio je Mihaljević za blokadersku Novu S.

On dalje navodi da je nakon Kraljeva delu razočaranih birača maltene ponuđena jasna alternativa - proevropska opozicija.

- E ti razočarani ljudi od studentskog pokreta ne treba da mnogo nešto brinu, uvek mogu da daju svoj glas proevropskoj opoziciji. Koja vrlo konkretno, koliko god bila satanizovana, nepopularna i kritikovana, oni imaju konkretan plan, ideologiju, program, i sa njima znate na čemu ste - rekao je.

Kompletnu izjavu Igora Mihaljevića pogledajte u videu: