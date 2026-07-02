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Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Rastislav Dinić nastavio je s kirtikama studenata blokadera zbog njihovog propalog skupa u Kraljevu, koji je pored izuzetno male posećenosti imao još jedan gaf - govornicu iz redova opozicije koju su odjavili još na početku svojih protesta - Jelenu Pavlović, nekada članicu pokreta "Mi snaga naroda " Branimira Nestorovića.

Iako se ZLF podelio oko podrške "studentskoj" listi, pogotovo nakon Kraljeva, Rastislav Dinić ne odustaje od oštrih poruka onima koji su do juče važili za "moralne gromade" i deili lekcije opoziciji.

Naime, studenti blokaderi iz Kraljeva ocenili su da su kritike na račun poslanice Jelene Pavlović, koja je govorila na skupu "Sve se vidi na Vidovdan“ u tom gradu dobrodošle, ali da su neke možda i preterane.

Napomenuli su i da je Pavlović samostalna poslanica, ali i advokat u postupcima koji se vode protiv studenata, te da njen govor ne predstavlja kršenje principa studentskog pokreta.

- Treba dakle uzeti u obzir da je ona samostalni poslanik, koji nije član ni jedne partije, pa to menja situaciju. Princip samim tim nije prekršen - naveli su između ostalog.

- Bolje da nisu objašnjavali - reagovao je Raislav Dinić na vom nalogu na mreži Iks i nastavio:

- Ako Jelena Pavlović ispunjava krtiterijume, onda nešto ozbiljno nije u redu s tim kriterijumima. O ovome da je JP adekvatan govornik na Vidovdanskom skupu "shodno sentimentu istog" ne vredi trošiti reči. Moraće bolje od ovoga - zaključio je.