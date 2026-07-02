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Recipročne mere Beograda stupile su na snagu, baš kao što je i najavljeno. Jedna od osoba kojima je zabranjen ulazak u Republiku Srbiju je Petar Komnenić, autor emisije Načisto na televiziji Vijesti, kao odgovor na odluku Crne Gore da proglasi urednika televizije Informer Dragana J. Vučićevića nepoželjnim u Crnoj Gori, piše podgorička Borba.

Kako navodi ovaj portal, taj potez je bio sasvim očekivan, posebno nakon otvorene netrpeljivosti koju crnogorska vlada, kao i brojni podgorički mediji, pokazuju prema vlastima u Beogradu.

- Diplomatske tenzije između dve zemlje zapravo su počele kada su počeli politički protesti u Srbiji, koje vlasti u Beogradu s pravom nazivaju obojenom revolucijom. Karakter obojene revolucije podrazumeva veliki priliv sredstava iz inostranstva, kao i medijske biltene iz regiona, sve sa ciljem rušenja vlasti u susednoj zemlji, a jasno je da je u tome učestvovala i Crna Gora, koju i dalje uglavnom prate mediji koji snažno izražavaju netrpeljivost prema zvaničnom Beogradu - piše Borba.

- Jedan od ovih medijskih biltena su svakako Vijesti, među građanima Crne Gore prepoznate kao Druga porodica, a koje su uveliko učestvovale u rušenju vlasti u Srbiji, potpomognute, čudom, novinarima iz Republike Srbije koji su preuzeli redakciju, a sve nakon toga taj medij je prodat grupi Dragana Šolaka Junajted Medija. Jedna od najgledanijih emisija u Crnoj Gori je svakako emisija Načisto Petra Komnenića, koja u poslednje vreme, posebno nakon početka protesta zbog studentske blokade, čini sve što može da bude platforma za urušavanje vlade Aleksandra Vučića, a samim tim i destabilizaciju same Srbije - navodi Borba.

- Važno je napomenuti da ovo nije ništa novo u odnosima između Srbije i Crne Gore. Prethodno su Danilo Marunović, direktor i kolumnista portala Analitika, i Ivan Vuković, poslanik DPS-a, proterani iz Srbije zbog učešća u protestima u Beogradu. Oni su u svojim delima i političkim govorima aktivno pljuvali po Republici Srbiji na prizmatičan način i retorikom koju ni „pas sa puterom“ ne bi pojeo, a zatim se pitali kako je moguće da im je zabranjen ulazak u tu zemlju. Stoga, odluka za Petra Komnenića, koji već dugo deli istu medijsku i političku scenu sa pomenutim dvojcem, ne bi trebalo da čudi, posebno u segmentu kada crnogorske vlasti prve zabranjuju ulazak Draganu J. Vučićeviću zbog navodnih uvreda Crne Gore i Crnogoraca. Stoga - ako podgoričke vlasti zabrane ulazak osobi sa takvim obrazloženjima, onda se lideri Druge porodice nemaju čemu čuditi kada im se isto desi. „Samo recipročno, pa ko šta uzima“ - piše portal.

Kakvi su bili narativi Komnenićevih emisija

Emisija Načisto je odavno postala televizijski tok-šou koji se povremeno koristi kao platforma sa koje se napada režim u Srbiji. Ne moramo ići dalje od pojedinačnih saopštenja, već i tekstova, koji su se ticali i naše bratske Republike Srbije.

U članku za „Velike priče“ Komnenić piše o slučaju grupe državljana Srbije zaustavljenih uoči dolaska Aleksandra Vučića u Tivat. Piše da je napredovanje državne delegacije Srbije više ličilo na navijačku situaciju visokog rizika nego na uobičajenu pripremu za posetu, i grupu opisuje kao sumnjivu ekipu. Takođe navodi procene crnogorskih službi da je reč o hibridnoj pretnji, dok pominje srpske medije i opoziciju u kontekstu prepoznavanja Vučićevih lojalista. Ovo je jasan napad na srpski državni vrh i bezbednosno-političko okruženje oko Vučića, ali ne i na Srbe kao narod. U saopštenju/sažetku „Nedeljnika“ navedeno je da Komnenić piše o deportaciji 87 Vučićevih pristalica iz Crne Gore i da je to predstavio kao opravdanu bezbednosnu meru crnogorskih vlasti, uz ocenu da Beograd time pokušava da skrene pažnju sa samita u Tivtu.

Ivan Vuković, DPS Foto: Printkskrin

Borba je više puta pisala da Agencija za nacionalnu bezbednost (koja je i dalje popunjena bivšim režimskim kadrovima) i Uprava policije (za koju važi isto) žele da pokažu svoje „mišiće“ nad građanima Srbije i uhapse „barjakare“ umesto da eventualno pronađu odbegle kriminalce, Miloša Medenicu, Radoja Zvicera, Ljuba Milovića i druge. Zanimljivo je da je nastavljen i izvoz crnogorskih klanova u Beograd, što je bilo evidentno poslednjih dana.

Dalje, Komnenić, kao i drugosrpski tabloid Vijesti, neizbežno se bave slučajevima srpskog naroda, pitanjima srpskog jezika, trobojke, dvojnog državljanstva, odnosom između srpskih političkih partija u Crnoj Gori, ali i sa zvaničnim Beogradom, što predstavlja svojevrsni meki pritisak i na srpske političare u Crnoj Gori i na zvanični Beograd. Zanimljivo je reći da nijedna srpska organizacija u Crnoj Gori, bilo da je u pitanju politička stranka, kulturna organizacija, ili u krajnjoj liniji čak ni sveštenstvo i monaštvo SPC, ne želi da gostuje u Komnenićevoj emisiji upravo zbog narativa koji pomenuta osoba pokušava da stvori. Sada, očigledno vidimo da za tako nešto postoje određene sankcije, jer kada crnogorske vlasti zakažu, može se očekivati odgovor od Srbije.

Danilo Marunović Foto: Printscreen Youtube/PR Centar Public Relation Centre

Važno je napomenuti da ovaj slučaj gotovo sigurno nije individualan i predstavlja odgovor Republike Srbije na medijsku kuću koja kontinuirano napada zvanični Beograd i otvoreno učestvuje u sprovođenju Obojene revolucije.

Stoga se ovaj slučaj ne može posmatrati odvojeno od poslanika DPS-a Ivana Vukovića ili reditelja i kolumniste Danila Marunovića - jer je njihov model delovanja praktično isti i predstavlja tu neraskidivu vezu između Prve i Druge porodice koja nikada nije nestala!

Šta je rekao Komnenić

Novinar Petar Komnenić je juče saznao za odluku srpskih vlasti, dok je napuštao Srbiju.

- Nezvanično sam obavešten o odluci da će mi biti zabranjen ulazak u Srbiju u budućnosti u trenutku kada sam napustio tu zemlju. Naime, nekoliko dana ranije sam neometano ušao u zemlju, što me navodi na zaključak da su tamošnje vlasti, koje su u to vreme organizovale okupljanje u Beogradu, imale važnija posla nego da se bave kontramerama. Kada sam stigao na granični prelaz sa Crnom Gorom, predao sam dokumenta, a zatim sam video komešanje graničnih policajaca koji su, ipak, bili veoma ljubazni i koji su me nezvanično obavestili da je moje ime označeno 'crvenom bojom' u sistemu“, rekao je Komnenić za „Vijesti“.

Petar Komnenić Foto: Printksrin

On navodi da nije bilo drame - kaže da je na granici zadržan samo oko sat vremena, pretres je obavljen na odgovarajući način, tako da nema primedbi na postupanje granične policije.

- Međutim, ono što je tragično jeste da se ovom odlukom ono što radim gotovo poistovećuje sa bestijalnim kampanjama beogradskog tabloida. Doduše, ne krivim za ovo samo srpske vlasti, već i crnogorske institucije koje ne nalaze sistemski odgovor na maligne kampanje i strane uticaje, već posežu za odlukama koje se odnose na izvođače radova, a ne na naručioce. Na primer, kada je Hrvatska imala problem sa nama, stavila je najviše crnogorske zvaničnike na spisak, a Podgorica, umesto da zauzme zvaničan stav prema onome što najviši srpski zvaničnici govore i naređuju, kažnjava svoj Cerber. I to bez ikakvog detaljnog objašnjenja. Ovo kažem zato što su mi odluke ovog tipa strane i ne volim ovaj alat u rukama bilo koje represivne institucije, budući da se takve neobjašnjene odluke - bez obzira na to šta mislim o Draganu J. Vučićeviću - lako mogu pretvoriti u batinu za obračun sa onima koji se ne slažu sa mnom - rekao je Komnenić.