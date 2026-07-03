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Poslanik u Evropskom parlamentu Vladimir Prebilič uključio se u program na blokaderskoj televiziji N1 kod Danice Vučenić i tom prilikom komentarisao je saslušanje lidera stranke Srce, Zdravka Ponoša, u Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog svojih ranijih izjava o navodnom korišćenju "zvučnog topa".

Na pitanje Vučenićeve da li to govori da nikakav pritisak na zemlju kandidata za koju Prebilič kaže da koristi fabrikovane obaveštajne podatke kako bi terorisala svoje građane iz EU nije izvršen i da li je veći problem to što Evropska komisija, šef Misije u Beogradu, komesari ignorišu Prebiličev poziv da reaguju ili je veći problem da su reagovali, pa da vlast to ignoriše.

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 - Prvo, ne znamo jesu li reagovali ili nisu, mi nemamo nikakvih dokaza. Jeste Komisija zvala je l' bio neki pritisak na vlast u Beogradu, tako da, ako nisu reagovali, onda mogu da kažem da nisu odradili svoj posao, trebalo bi da se reaguje - rekao je Prebilič.

- Srbija je nezavisna zemlja, ima svoje rukovodstvo i oni su ljudi koji treba da donose promene. Moguće je samo da EU sa svojim institucijama da pomogne, da dođemo do nekog cilja. Ne može niko spolja da promeni Ustav i da promeni nekoga ko je na vlasti. To mogu smo građani Srbije, a mi smo ovde da pomognemo i nagradimo one koji rade u ovom pravcu - smatra Prebilič.

Kurir Politika

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