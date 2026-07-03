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Na pitanje Vučenićeve da li to govori da nikakav pritisak na zemlju kandidata za koju Prebilič kaže da koristi fabrikovane obaveštajne podatke kako bi terorisala svoje građane iz EU nije izvršen i da li je veći problem to što Evropska komisija, šef Misije u Beogradu, komesari ignorišu Prebiličev poziv da reaguju ili je veći problem da su reagovali, pa da vlast to ignoriše.

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- Prvo, ne znamo jesu li reagovali ili nisu, mi nemamo nikakvih dokaza. Jeste Komisija zvala je l' bio neki pritisak na vlast u Beogradu, tako da, ako nisu reagovali, onda mogu da kažem da nisu odradili svoj posao, trebalo bi da se reaguje - rekao je Prebilič.

- Srbija je nezavisna zemlja, ima svoje rukovodstvo i oni su ljudi koji treba da donose promene. Moguće je samo da EU sa svojim institucijama da pomogne, da dođemo do nekog cilja. Ne može niko spolja da promeni Ustav i da promeni nekoga ko je na vlasti. To mogu smo građani Srbije, a mi smo ovde da pomognemo i nagradimo one koji rade u ovom pravcu - smatra Prebilič.