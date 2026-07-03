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Novinarka i voditeljka blokaderske TV N1 Danica Vučenić, tokom razgovora sa Vladimirom Prebiličem, poslanikom Evropskog parlamenta iz grupe Zelenih, postavila je pitanje iz kog je postalo jasno da je vidno nezadovoljna uspesima na evropskom putu Srbije, a pre svega, pohvalama od evropske komesarke Marte Kos.

Voditeljku Vučenić je zanimalo zbog čega se stavovi Prebiliča i komesarke Kos često razlikuju.

- I sad imam pitanje - kako je moguće da se pogledi, na primer Vas kao europoslanika, razlikuju od pogleda komesarke Kos? Tako bar deluje na osnovu onoga što izjavljujete u javnosti, ali zanimljivo je da ste iz iste zemlje, dakle, iz Slovenije... na ono što se dešava iznutra u Srbiji? Vi vidite nazadovanje i zastoj na terenu u slučaju ovog soničnog oružja i ovog postupka koje tretirate kao zastrašivanje u slučaju osude, presude studentu na primer, Tanku iz Pančeva. To je prva presuda protiv jednog studenta, Andreja Tanka - govorila je Vučenićeva i nastavila:

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- U Mrdićevim zakonima Vi ne vidite napredak, Vi samo vidite vraćanje na staro, a ona vidi napredak ka Evropi, ka članstvu i vidi kao podsticaj za obnovu poverenja. Da li možete da mi objasnite kako se to tako razlikuje? - upitala je Vučenić.

Vučenićeva je spomenula i moguće otvaranje Klastera 3.

- Poslednjih dana evropski i domaći portali objavljuju nezvanične informacije o tome da bi Evropska komisija mogla da odluči da ipak Srbiji otvori Klaster tri i tako nagradi predsednika Srbije jer je stanje u pravosuđu vraćeno manje, više, na staro, jer su usvojene neke preporuke ODIHR-a i jer se očekuje da Skupština reši REM.

Podsetimo, četiri zvaničnika koja rade na planovima Evropske unije rekla su za briselski portal Politiko da EU priprema planove da nagradi Srbiju zbog usvajanja izmena pravosudnih zakona kako bi podstakla zemlju da ubrza napredovanje u procesima pridruživanja EU.

Vučenić je dalje istakla da proevropska opozicija potencijalno otvaranje Klastera tri vidi kao "odmaganje borbi za demokratiju".

- Nekako deluje i da veliki broj eksperata koji se bave EU i proevropske opozicije i građana vidi eventualno otvaranje Klastera tri kao pomoć političkoj vlasti, naročito uoči, ako bude tih izbora koji se najavljuju i kao odmaganje borbi za demokratiju koja traje ovde već skoro dve godine - naglasila je Vučenić.