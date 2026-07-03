Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić otkrila je da je predsedniku države Aleksandru Vučiću već u prvom razgovoru otvoreno rekla da je gej.

Naime, gostujući u podkastu kod Branka Babića, Brnabićeva je ispričala ono što javnost dosad nije znala - da je, pre nego što je prihvatila poziv da bude deo Vlade Srbije 2016. godine, želela da bude potpuno otvorena prema Vučiću i da mu saopšti ono što je smatrala potencijalnim političkim problemom.

- Kada je mene zvao Aleksandar Vučić da uđem u vladu kao ministarka i ja sam njemu potpuno otvoreno iskreno rekla: "Pa, hvala vam mnogo na pozivu. Meni je to velika čast, posebno što dolazi od Vas. Hoću, nije problem, ali treba da znate dve važne stvari za koje ja mislim da će Vama napraviti dodatno veliki problem. Prvi problem je što sam gej".

Prema njenim rečima, odgovor koji je dobila bio je kratak i nedvosmislen.

- Ma za to me baš briga. Meni je važno da ti radiš kako treba, da si vredna i da imaš dobre ideje i da se borimo - prepričala je Brnabićeva šta joj je Vučić tada rekao.

- Ja kažem: "To je okej, ali mislim da će biti problem. Ako ste vi spremni s tim problemom da se nosite, suočavate, okej. Samo da se te stvari ne kriju". On je rekao: "Nikakav problem" - prepričala je Brnabićeva tokom gostovanja u podkastu.

Predsednica Skupštine govorila je i odlasku na godišnji odmor za koji smatra da je "najteži deo političkih aktivnosti", jer Vučić deset dana odmora smatra kao da je 27.

- Puniš baterije? Pa šta si ti? Mobilni telefon? A kad si to mislila da ideš? Hm. I koliko ostaješ? - prepričava je Brnabić Vučićeve reči.

- Kažem: "Pa ostajem 10 dana." "10 dana. Nema veze. Idi, idi. Nema veze". Čim sletim, javim se njemu, on kaže: "Prošlo tih 27 dana?" Tako da, to je najteži deo mojih političkih aktivnosti - rekla je uz smeh.