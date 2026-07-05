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Veliki narodni skup u selu kod Uba u dobroj atmosferi okupio je nekoliko hiljada pristalica Srpske napredne stranke. Sa skupa je poslata jasna i nedvosmislena poruka da Srbija samo ujedinjena može nastaviti putem napretka i prosperiteta.

Okupljenima se na početku obratio predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke, Darko Glišić, koji je bio posebno emotivan s obzirom da je Ub njegov rodni grad.

1/36 Vidi galeriju Darko Glišić na narodnom skupu na Ubu Foto: RINA

- Dragi ljudi ja ovde živim sa vama i mogu slobodno da kažem živim za vas i jako sam ponosan na sve. Toliko sam ponosan na sve što smo uradili zajedno, posebno na ono što smo uradili tokom prethodnih godinu i po dana. Nikada niste naseli ni na kakve laži blokadera, a sada sve njihove laži padaju kao kule od karata. I Jovanjica i zvučni top, oni samo znaju da lažu. Da imaju neki plan i program, to bi se i videlo. Mi treba da čuvamo naše pravo da živimo, radimo, stvaramo, da u svakom danu stvorimo nešto novo i nešto bolje. Da nije predsednika Vučića ništa ne bi bilo ovako. Nijedna bandera u selu, nijedan put, kazao je tokom obraćanja Glišić.

I Betmen došao na druženje u Ub Kako je izgledalo druženje na Ubu zabeležio je na svom Instagramu državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj koji se nasmejan slikao s ministrom Glišićem i Betmenom!

Foto: Instagram/Marko Kešelj

Istakao je da treba da čuvaju svoje pravo da iz meseca u mesec rastu plate, penzije, da se rade putevi, elektro-mreža, da je prisutan razvoj u svim oblastima.

- Kažu ljudi uvek može bolje, ali znajte ljudi da može i mnogo gore, a siguran sam da niko ne želi da se vrati u period od pre 15 godina kada se živelo mnogo loše. Nekad su ljudi ovde imali platu 18.000 dinara, a sada je preko 100.000 dinara. Nećemo da se vratimo u vreme kad se plate i penzije nisu ni primale. Zato se ljudi moji borite i ne dozvolite da nas vrate u prošlost, kazao je Glišić.

On je dodao da je narod prva linija odbrane od blokaderskih laži i pokušaja da unište Srbiju, stoga je iz Uba predsedniku Srbije poslata jako važna poruka.

- Prva linija odbrane stabilna, ljudi spremni i jedva čekaju da im kažeš datum da idemo pobedimo, da se ujedinimo i da Srbija pobeđuje. A kad Srbija pobeđuje onda je svima dobro, kazao je Glišić i pozvao ljude da se dobro provedu.