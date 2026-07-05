Slušaj vest

Veliki narodni skup u selu kod Uba u dobroj atmosferi okupio je nekoliko hiljada pristalica Srpske napredne stranke. Sa skupa je poslata jasna i nedvosmislena poruka da Srbija samo ujedinjena može nastaviti putem napretka i prosperiteta.

Okupljenima se na početku obratio predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke, Darko Glišić, koji je bio posebno emotivan s obzirom da je Ub njegov rodni grad.

Darko Glišić na narodnom skupu na Ubu Foto: RINA

- Dragi ljudi ja ovde živim sa vama i mogu slobodno da kažem živim za vas i jako sam ponosan na sve. Toliko sam ponosan na sve što smo uradili zajedno, posebno na ono što smo uradili tokom prethodnih godinu i po dana. Nikada niste naseli ni na kakve laži blokadera, a sada sve njihove laži padaju kao kule od karata. I Jovanjica i zvučni top, oni samo znaju da lažu. Da imaju neki plan i program, to bi se i videlo. Mi treba da čuvamo naše pravo da živimo, radimo, stvaramo, da u svakom danu stvorimo nešto novo i nešto bolje. Da nije predsednika Vučića ništa ne bi bilo ovako. Nijedna bandera u selu, nijedan put, kazao je tokom obraćanja Glišić.

I Betmen došao na druženje u Ub

Kako je izgledalo druženje na Ubu zabeležio je na svom Instagramu državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj koji se nasmejan slikao s ministrom Glišićem i Betmenom!  

Screenshot 2026-07-05 103332.jpg
Foto: Instagram/Marko Kešelj

Istakao je da treba da čuvaju svoje pravo da iz meseca u mesec rastu plate, penzije, da se rade putevi, elektro-mreža, da je prisutan razvoj u svim oblastima.

- Kažu ljudi uvek može bolje, ali znajte ljudi da može i mnogo gore, a siguran sam da niko ne želi da se vrati u period od pre 15 godina kada se živelo mnogo loše. Nekad su ljudi ovde imali platu 18.000 dinara, a sada je preko 100.000 dinara. Nećemo da se vratimo u vreme kad se plate i penzije nisu ni primale. Zato se ljudi moji borite i ne dozvolite da nas vrate u prošlost, kazao je Glišić.

On je dodao da je narod prva linija odbrane od blokaderskih laži i pokušaja da unište Srbiju, stoga je iz Uba predsedniku Srbije poslata jako važna poruka.

 - Prva linija odbrane stabilna, ljudi spremni i jedva čekaju da im kažeš datum da idemo pobedimo, da se ujedinimo i da Srbija pobeđuje. A kad Srbija pobeđuje onda je svima dobro, kazao je Glišić i pozvao ljude da se dobro provedu.

Kurir.rs/RINA

Ne propustitePolitika"NISU RAČUNALI NA NAROD" Glišić na velikom narodnom skupu u Valjevu: Pokušali su da izazovu haos, ali Srbija je sačuvala stabilnost i ona uvek pobeđuje! (FOTO)
valjevo-glisic-skup-fotorina13.JPG
PolitikaNA KOMENTAR RUŽIĆA DA NEĆE DOĆI NA SKUP 27. JUNA, DARKO GLIŠIĆ OŠTRO ODGOVORIO: "Nismo ni zvali kriminalce, njemu tamo nije mesto"
IMG-20251004-WA0029.jpg
SrbijaBELA PALANKA DOBIJA NOVU VODOVODNU MREŽU: Potpisan ugovor vredan 287 miliona dinara, biće rekonstruisano 23,5 kilometara cevi
dani-banice-foto-yt-pt-2.jpg
PolitikaOBEĆANO – ISPUNJENO! Država asfaltirala put u mestu u kom živi čak 13 mališana, koji će sada lakše stizati do škole – ovo je danas najveseliji zaseok u Srbiji
Glišić_u_poseti_porodici_Gerzić_u_Viči_Foto_RINA_9.JPG
SrbijaDRŽAVA ISPUNILA JOŠ JEDNO OBEĆANJE! Ogromna stvar za meštane sela kod Sevojna - asfaltira se ključna saobraćajnica (FOTO)
uzice-asfaltiranje-selo-gajevi-fotorina4122.JPG
PolitikaVELIKI NARODNI SKUP "SRBIJA POBEĐUJE" KOD KRALJEVA! Ministra Glišića dočekalo na hiljade ljudi, okupljeni kažu da "nema gde igla da padne" (VIDEO)
collage.jpg