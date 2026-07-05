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Kako se približava avgust i godišnjica zločinačkog poduhvata "Oluja" - u Hrvatskoj se skidaju sve maske, i ta članica Evropske unije vraća se na svoja fabrička podešavanja - na ustašstvo i ustaške poruke, prvenstveno upućene Srbima (svakako najpre onima koji su i dalje, u tragovima, što bi rekli hemičari, ostali da žive u lijepoj njihovoj, a kako li se osećaju Srbi koji tamo letuju ili rade, aj pitaćemo ih jednom prigodom...).

Naime, u Biljanama Donjim u Zadarskoj županiji tokom noći s petka na subotu osvanuli su grafiti s govorom mržnje koji povezuju ustaški režim i njegove simbole s datumom "Oluje, saopštilo je Srpsko narodno vijeće (SNV), preneli su hrvatski mediji.

U porukama se, ističe SNV, zločinački režim Nezavisne Države Hrvatske (NDH) i njegovi simboli dovode u vezu s datumom održavanja operacije "Oluja". Srpsko narodno vijeće pozvalo je nadležne institucije na reakciju.

 Paralelno sa ovim dešavanjima na Hrvatskom primorju, u glavnom gradu Zagrebu dočekana je fudbalska reprezentacija Hrvatske koja je eliminisana sa Svetskog prvenstva u fudbalu. "Vatrene" su i pored neslavnog učešća na Mundijalu i daleko slabijeg učinka od prethodnih šampionata dočekali kao pobednike u Zagrebu sa pesmama najvećeg promotera ustašstva i mržnje prema Srbima.

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Naravno reč je o Marku Perkoviću Tompsonu, koji je u subotu uveče imao koncert pred hiljadama ljudi na stadionu Ivan Laljak-Ivić u Zaprešiću. Odao  je omaž hrvatskim braniteljima -  na sceni je bila istaknuta digitalna šahovnica sa prvim belim poljem - šro je bila zastava ustaške NDH!

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Prethodno su Zlatko Dalić i ekipa dočekani uz  Tompsonove hitove. Deo atmosfere sa zagrebačkog aerodroma možete pogledati OVDE.

Marko Perković Tompson je i sam učesnik "Oluje", jedan od onih koji su 1995. proterao preko 200.000 Srba iz tadašnje Hrvatske. Prema podacima, oko 1.700 Srba je ubijeno. 

Marko Perković i njegov rođeni brat Dražen Perković bili su u vre­me ak­ci­je „Olu­ja” (od 4. do 31. av­gu­sta 1995) na­o­ru­ža­ni i mo­bi­li­sa­ni u is­toj je­di­ni­ci - VP 1108 Dr­niš (142. do­mo­bran­ska pu­kov­ni­ja). Ta pu­kov­ni­ja ope­ri­sa­la je na po­te­zu Dr­niš–Knin, gde se na­la­zi i se­lo Uz­do­lje, na­sta­nje­no is­klju­či­vo srp­skim ži­vljem.

U tom selu izvršen je masakr - sedam srpskih žitelja svirepo je ubijeno, a preživeli su kasnije posvedočili da je masakr izvršio upravo Tompsonov brat Dražen!

O tom zločinu za TV Kurir govorio je direktor DIC Veritas Savo Štrbac:

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Nego, pitamo se - gde je Tonino Picula u ovim trenucima? Nešto ga nema da se oglasi, da digne glas protiv mržnje, ugrožavanja ljudskih sloboda, demokracije...?

Zna izvestilac EP da pametuje o svemu tome kada je Srbija u pitanju, a kada Hrvatska u svet šalje poruke nalik onima iz Drugog svetskog rata i krvavih 90-ih, Picule nema nigde. Niko ga ne zove da analizira stanje - u svojoj državi.

Picula je vrhovni evropski sudija za moral samo kada je reč o Srbiji, dalje od naših granica niti šta vidi niti šta čuje, pa ni ustaško 'Za dom spremni' koje odzvanja Evropom iz Hrvatske. Vrhunac političkog licemerja i jasan dokaz da su za njega ljudska prava samo oružje za selektivni progon.

Progon Srbije.

Kurir Politika

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