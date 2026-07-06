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Pravo na maternji jezik jedno je od osnovnih i neotuđivih ljudskih prava, garantovano svim najvažnijim međunarodnim dokumentima, uključujući Univerzalnu deklaraciju i Pakt o građanskim i političkim pravima Ujedinjenih nacija. Međutim, ovo pravo ustavno i zakonski nije omogućeno najvećem broju stanovnika Crne Gore koji su se izjasnili da govore srpski jezik, navode u saopštenju narodni poslanici Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović.

Očekivanja od najavljenih ustavnih promena u Crnoj Gori

- Zato očekujemo da prilikom najavljenih ustavnih promena u Crnoj Gori ova činjenica bude konstatovana u najvišem pravnom aktu i da više od četrdeset procenata stanovništva konačno dobije pravo na službenu upotrebu svog jezika. Ukoliko se to ne dogodi, biće nastavljeno diskriminisanje većinskog stanovništva u susednoj zemlji - ističu Čotrić i Jugović:

- Nažalost, svedoci smo da u crnogorskoj vlasti i dalje postoje funkcioneri koji baštine Milovu mržnju prema Srbiji i time jasno pokazuju da im smeta stabilna i ekonomski jaka Srbija. Ne mogu da nam oproste što imamo najbolje odnose s najjačim silama današnjeg sveta, ekonomski i tehnološki razvoj, najmodernije auto-puteve...

Odnos crnogorske vlasti prema Srbiji i geopolitičke kritike

Takođe, dodaje se u saopštenju, ne mogu da oproste što nismo uveli sankcije Rusiji, a ujedno uspostavili nikad bolje odnose sa SAD.

- Istovremeno, naša zemlja, uprkos velikim i nepravednim pritiscima, čini sve što je u njenoj moći da ispuni sve standarde kako bismo u najkraćem mogućem roku postali članica EU. Ne želimo da verujemo da će se posle napada pojedinih političara iz Crne Gorena predsednika Srbije i Srpsku pravoslavnu crkvu na njihovoj meti naći i srpski jezik.

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