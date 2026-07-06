Slušaj vest

Blokaderski blok je svih ovih meseci demonstrirao nakaradnu političku borbu koja je i na terenu nuđenja sopstvenih ideja redovno doživljavala fijasko. Suočeni sa tim blokaderi pribegavaju prisvajanju tuđih ideja, ali poslednji takav potez svakako spada u red najdrskijih. Naime, oni su zloupotrebili ideju predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokretanju portala "Ko si bre ti", zamišljenog da bude korisna platforma pomoću koje građani mogu da prijavljuju bahate funkcionere i nepravilnosti u radu državne uprave.

Sramotno

I umesto da podrže neupitno dobru novinu za celo društvo, blokaderi su rešili da sve to izvrgnu ruglu, pa su napravili portal identičnog naziva da bi na njemu udarali na Vučića, pisali o Ćacilendu i padu nadstrešnice, podgrevali stare afere o Generalštabu i slično. Preuzimanje naziva portala i zloupotreba opštekorisnog servisa za građane nije ništa drugo nego novi dokaz bezidejnosti i destruktivnosti blokadera i njihovih postupaka, ocenjuju sagovornici Kurira.

Politički analitičar Stevica Deđanski kaže za Kurir da je ovaj potez blokadera "sramotan", jer izvrgava ruglu svaki pokušaj da se rešavaju problemi.

prof. dr Stevica Deđanski, Centar za razvoj međunardone saradnje Foto: Kurir Televizija

- To što su bukvalno ukrali sajt pokazuje neskrivenu zlu nameru blokadera i želju da se problemi ne rešavaju nego da se sve izvrgne ruglu, pa čak i dobra namera da se bahati funkcioneri prijave. Po ovome vidimo da postoji grupa ljudi koji misle da sve znaju, a u stvari ne znaju ništa i ne rade ništa za državu. Svaki potez pokušavaju na sve načine da sruše, ne shvatajući da tako ruše i one koji su za celokupno društvo dobri. Od kad postoji blokaderska skupina, nikad nismo videli ništa pozitivno i progresivno. Šokiram sam time što su uradili. To je sramotan potez - smatra Deđanski.

On naglašava da je posebno drsko što su iza sajta "ko si bre ti" stali blokaderi o kojima javnost ne zna ništa.

- Sećate se da oni nisu imali ni ime ni prezime u javnim nastupima, nego su govorili da su "medij". Možemo da im postavimo i kontra pitanje: "Ko su bre oni"? Ovo sve što rade je zaista izrazito glupo i kontraproduktivno za njih, a još gore za državu Srbiju. Ali očigledno da im je je to jedino što znaju - zaključuje Deđanski.

Destruktivna politika

Političkik analitičar Dejan Lisica podseća da su blokaderi ovim potezom oskrnavili ideju o pokretanju portala "Ko si bre ti", čija je zamisao bila jasna i duboko ukorenjena u javnom interesu.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- Plan je bio da se stvori platforma preko koje bi obični građani mogli direktno da prijavljuju bahatost funkcionera i sve nepravilnosti u radu državne uprave. Bio je to poziv na institucionalnu odgovornost i transparentnost. Međutim, blokaderi su tu ideju, po već oprobanom receptu, momentalno presreli, zloupotrebili i izvrnuli ruglu. Napravili su portal identičnog naziva, ali umesto borbe protiv bahatosti, pretvorili su ga u sopstveno pojilo za frustracije. Glavne teme su im postale jeftino pljuvanje predsednika Vučića, izmišljene afere, te besramno politizovanje tragedija poput pada nadstrešnice. Ovakva bezočna krađa i obesmišljavanje tuđe ideje razotkriva i njihovo licemerje, jer zamislite samo šta bi se desilo da je situacija obrnuta? Kukali bi na sav glas, zapomagali pred domaćom i stranom javnošću kako im "diktatorski režim" kopira i krade njihove fenomenalne, spasonosne ideje - ocenjuje Lisica.

On napominje i da ovaj slučaj, nažalost, nije usamljen incident, već kontinuitet jedne te iste destruktivne politike.

- Ovi ljudi ne prezaju ni od čega. Zloupotrebili su nesrećne ljude koji su stradali prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, trgujući tuđim bolom za šaku političkih poena. Zloupotrebili su decu, uvlačeći ih u svoje političke igre po osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima, pokušavajući da od obrazovnih ustanova naprave poligone za sukobe. Sve što ima vrednost u ovoj zemlji, oni su pokušali da izvrgnu ruglu. Sprdali su se sa SPC, najprizemnije vređajući patrijarha i vladike. Napali su i Maticu srpsku, našu najstariju kulturnu i naučnu instituciju koja nas je, uz SPC, bukvalno održala na ovim prostorima kroz vekove najtežih iskušenja. Ismevaju i nipodaštavaju sve građane Srbije koji ne misle kao oni, proglašavajući većinu sopstvenog naroda "krezubom" i neprosvećenom samo zato što ne deli njihov fanatizam. Ipak, najgore i najopasnije od svega je što su počeli otvoreno da pravdaju pokušaje ubistva i spaljivanja živih ljudi u sopstvenim stranačkim prostorijama, relativizujući čisto nasilje i terorizam u pokušaju - upozorava Lisica.