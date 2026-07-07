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Ova informacija izazvala je pravu buru i u Srbiji u Crnoj Gori, a posebno je skandalozna činjenica što će ove ustavne promene bez garantovanog statusa srpskog jezika u Crnoj Gori podržati NSD Andrije Mandića, koja je na vlast i došao zahvaljujući poverenju stotine hiljada prosrpskih glasača u Crnoj Gori.

Antisrpsko

Analitičari ocenjuju da se koalicija koja je decenijama obećavala odbranu srpskih nacionalnih interesa i ravnopravnost srpskog jezika se sada nalazi pred ključnim istorijskim ispitom, a da je višedecenijska politika diskriminacije koju je sprovodio Milo Đukanović i njegov DPS nastavljena bez ikakvih prepreka, i to podržana od strane aktuelnog premijera Spajića!

Predsednik DNP Milan Knežević poručio je u Skupštini Crne Gore da ovo "nisu nikakve ustavne promene već vudu vradžbine parlamentarne većine u pokušaju oživljavanja političkog zombija Ranka Krivokapića, koji mrtav ladan, sa kosom na talase, obitava u vladi, prima platu i vodi najantisrpskiju politiku u Crnoj Gori":

Foto: Marko Karović

- Dokument u kojem nema srpskog jezika kao službenog, dokument u kojem nema trobojke kao narodne zastave, dokument u kojem nema dvojnog državljanstva, dokument u kome je himna presuđenog ratnog zločinca Sekule Drljevića, i dokument za koji nije glasao nijedan srpski poslanik 2007. godine. I danas, 20 godina skoro nakon donošenja ovog najantisrpskijeg dokumenta, parlamentarna većina, okupljena oko glavnog vrača sa Ribnice, Johana Satlera, izvodi svoj vudu ples, pokušavajući da podigne političkog zombija Ranka Krivokapića, i na taj način još jednom puca i u Vuka Karadžića, i u Njegoša, i u Marka Miljanova, i u Dučića, i u Crnjanskog, i u srpski jezik, proglašavajući srpski narod kao genocidan već tri puta u ovom parlamentu, a Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu za okupatorsku - kazao je Knežević u Skupštini.

Mandić bez odgovora Kuriru Predsednik NSD Andrija Mandić juče nije odgovarao na pozive i poruke Kurira, dok je sve nedavno šokirao kada se pojavio na proslavi Dana nezavisnosti Crne Gore na Cetinju, ali i kada je njegova NSD bila uzdržana prilikom galsanja o izmenama Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, pri čemu je u zakonskom tekstu ostala formulacija koja pripajanje Crne Gore Srbiji 1918. godine opisuje kao "aneksiju" Crne Gore od strane Srbije Mandić je za crnogorske medije kazao da je parlamentarna većina "veoma konstruktivna": - Verujem da cemo usaglasiti sve one stvari koje su neophodne da dobijemo dvotrecinsku vecinu u vezi sa izglasavanjem predloga za promenu Ustava Crne Gore - ocenio je Mandić.

Zaokret Mandića

Predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković govori za Kurir da ko makar malo prati crnogorsku politiku poslednjih meseci mogao je da primieti "radikalni zaokret Andrije Mandića od stopostotnog Srbina do 200 procentnog Evropejca."

Vladislav Dajković, lider Slobodne Crne Gore Foto: Kurir Televizija

- Iako će ova bruka biti na teret cele vladajuće koalicije, posebno treba istaći činjenicu da upravo Andrija Mandić daje presudne glasove za antisrpske odluke u proteklom periodu: od slanja "crnogorske vojske" u rat protiv Rusije, od odbijanja trobojke za narodnu zastavu, pa sve do glasanja da je Srbija okupatorska zemlja. Onaj koji ignoriše sopstvena programska načela i sve to pravdajući "novim odgovorom za novo vreme" ne može biti iskren predstavnik srpskog naroda u Crnoj Gori, ma koliko se potezao argument da "Srbi sada mogu da se zaposle". Ako je cena tog zapošljavanja izdaja srpskih nacionalnih interesa, Dabogda se nikad ne zaposlili - prvo iz moje kuće, pa onda iz svake druge srpske kuće! - odlučno je kazao Dajković.

Đukanović ponosan

Istoričar Aleksandar M. Gajić kaže za Kurir da su ovakvi potezi crnogorskih vlasti predstavljaju kontinuitet antisrpske politike koje je vodio Milo Đukanović.

Aleksandar M. Gajić Foto: Kurir Televizija

- Sa druge strane, pozicije Đukanovića su bar bile jasne, a ovde sada imamo Andriju Mandića koji nastavlja njegovu politiku i veoma pogreško se predstavlja, Mandić predstavlja jedan zagušljivi vazduh i samo jedan teret srpskom narodu u Crnoj Gori. Nejasno je koji su zapravo njegovi ciljevi i šta pokušava da postigne u prethodnom periodu podržavajući ustavne promene koji nipodaštavaju srpski jezik i simbole. On ne gazi samo sopstveni jezik, već i sopstvenu politiku, sopstveni narod i srpske političke elite. Mislim da trenutno u Crnoj Gori, možemo da se oslonimo samo na gospodina Milana Kneževića kao nekoga ko će braniti srpske interese u Crnoj Gori i to je ujedno i jasan signal i pravac za sve Srbje koje žive tamo koga treba da slede i sa čim bi trebalo da se rukovode. Kenežević je trenutno jedini srpski lider u Crnoj Gori, a smatram da bi Đukanović bio veoma ponosan na Andriju Mandića i na politički pravac u kom trenutno ide Crna Gora.

Dražen Živković: Duh Milove politike i dalje upravlja Crnom Gorom

Novinar i urednik portala Borba Dražen Živković kaže za Kurir da je neverovatno je da i šest godina nakon pada Mila Đukanovića, strukture koje su na vlasti nastavljaju da guraju pod tepih pitanje srpskog jezika: jezika kojim govori ubedljiva većina građana Crne Gore.

Dražen Živković Foto: screenshot Euronews

- Šest godina slušamo obećanja o demokratiji i poštovanju volje naroda, a u praksi se i dalje beži od činjenice da je srpski jezik dominantan u Crnoj Gori. Guranje ove teme pod tepih je klasičan dokaz da duh Đukanovićeve politike i dalje upravlja procesima, dok se legitimni zahtevi većine građana žrtvuju zarad političkih kalkulacija i mira u foteljama. Skrivanje iza navodnih "evropskih agenda" i "funkcionalnih reformi" nije ništa drugo nego prepisana matrica bivšeg režima. Političke elite su se promijenile, ali je diskriminatorski odnos prema jezičkoj realnosti i identitetu većinskog naroda ostao potpuno isti. Građani nisu glasali za promene da bi dobili nastavak Milove politike u novom pakovanju - ocenjuje Živković.

U Crnoj Gori je do sada službeni jezik bio crnogorski, dok je u službenoj upotrebi srpski, bosanski, hrvatski i alabanski.

"Ustavne izmene ne smeju biti kamen spoticanja na samom kraju evropskog puta Crne Gore" Poslanici crnogorskog parlamenta završili su u petak raspravu o predlozima za izmene Ustava, koje se odnose na Tužilački i Sudski savet, kao i na Centralnu banku, a o kojima se prvo glasanje održalo juče u ponedeljak. Predstavnici parlamentarne većine poručili su da ustavne izmene ne smeju biti "kamen spoticanja na samom kraju evropskog puta Crne Gore", dok su iz opozicije ponovo zatražili od vlasti da odgovori na njihovu platformu za izlazak iz političke krize. Konsultacije predstavnika vlasti i opozicije o ustavnim izmenama održane su u nedelju uz posredovanje Delegacije EU, a iz Skupštine je najavljeno da ce u utorak biti održano prvo glasanje o izmenama, za koje je potrebna dvotrecinska većina. Nakon sastanka oglasila se Delegacija EU u Crnoj Gori: - Kroz dijalog o Platformi za prevazilaženje parlamentarne krize u ključnoj fazi procesa evropske integracije, učesnici sastanka su se saglasili da iniciraju izmene zakona u oblasti unutrašnjih poslova i nacionalne bezbednosti. Izmene će se, između ostalog, odnositi i na procedure obrazovanja - navodi se u saopštenju.