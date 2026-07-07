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Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov uputio je oštre kritike opozicionim poslaničkim grupama u Skupštini Srbije optužujući ih za politizaciju važnih tema i korišćenje nevladinog sektora u političke svrhe!

Govoreći o radu prethodnog saziva parlamenta, Jovanov je naveo da je opozicija narušila ranije postignut konsenzus o pojedinim zakonskim predlozima, ocenivši da su stranački interesi stavljeni ispred interesa građana.

- Kako vas nije sramota? Ništa niste podržali, samo ste šibicarili kao što ste uvek šibicarili - poručio je Jovanov opozicionim poslanicima.

Poseban deo svog izlaganja posvetio je finansiranju političkih aktivnosti preko nevladinih organizacija koje, kako tvrdi, dobijaju sredstva iz inostranstva. Istakao je da građani treba da budu upoznati sa tim ko finansira organizacije koje učestvuju u javnim raspravama i čije interese zastupaju.

Milenko Jovanov Foto: Peđa Vučković

- Da znaju ljudi čije interese zastupaju kada napadaju kineske investitore? Da znaju ljudi čije interese zastupaju kada hoće da zatvore privredu u Srbiji? Ne možemo svi da živimo od nevladinih organizacija i ne može ova država da bude finansirana kroz takve fondacije. Mora privreda da postoji - rekao je Jovanov.

Osvrćući se na prozivke u vezi sa imovinom, Jovanov je izjavio da je spreman da svoju kuću u Kikindi zameni za jedan od stanova opozicionih poslanika u Beogradu za koje je tvrdio da poseduju više nekretnina.

- Ovo je javno obećano. Ja ću tražiti da se ispuni. Znači, kuća u Kikindi za jedan od njihovih stanova u Beogradu. Dogovoreno - poručio je.

Na kraju obraćanja, Jovanov je rekao da neće dozvoliti da se zaboravi, kako je naveo, uloga pojedinih opozicionih grupa u odustajanju od ranijih dogovora o statusu roditelja negovatelja. Dodao je da će ih, kako je rekao, podsećati na poteze za koje smatra da su bili motivisani političkom promocijom, a na štetu roditelja i dece.