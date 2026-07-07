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Da postoje ozbiljne rupe u blokaderskom pokretu u prilog ide i nova rasprava između Đorđa Đokića i Mateje Nikolića na društvenoj mreži Iks i njihovo najnovije "čašćavanje". 

Dok sebe prikazuju kao studente i mlade nade, dvojica blokadera su pokrenula međusobnu prozivku o tome koliko je ko od njih već promenio dosad stranaka, a pristupanje raznim političkim organizacijama, koje često imaju dijametralno suprotne stavove i programe, samo pokazuju njihovu neozbiljnost.

Đokić je na Iksu najpore uptiao Mateju Nikolića da li je bio odbornički kandidat Kreni promeni na prošlim izborima. Usledio je brz odgovor Nikolića:

- Đorđe, zašto niste stavili i da sam bio član Odbora mladih u PSG-u? Nešto ste selektivni - naveo je.  

- Nisam znao. Brate, kako uspeš da promeniš, evo, treću političku organizaciju, a još studiraš? Moram da priznam da sam fasciniran, Maja Gojković gricka nokte, ozbiljan kandidat da joj ugrozi rekord - dodao je Đokić. 

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blokaderi Foto: Printscreen

Kurir Politika 

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