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- Sa generalnim sekretarom Interpola azgovarao sam o daljem jačanju naše saradnje u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala i bezbednosnih pretnji koje ne poznaju granice, poručio je predsednik posle sastanka i dodao:

- Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju razmene informacija, borbi protiv sajber kriminala, finansijskog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja narkotika, kao i jačanju kapaciteta naših institucija kroz međunarodnu policijsku saradnju.

- Ponosan na rezultate koje naši bezbednosni organi ostvaruju u međunarodnoj policijskoj saradnji. Posebno me raduje što postoji značajna podrška velikog broja država da Srbija postane sedište regionalnog biroa Interpola. To bi bilo važno priznanje za našu zemlju i potvrda naše uloge u očuvanju regionalne i međunarodne bezbednosti.

- Verujem da ćemo zajedničkim radom dodatno da unapredimo saradnju Srbije i Interpola na dobrobit naših građana i zajedničke bezbednosti, zaključio je predsednik Srbije posle sastanka s prvim čovekom Interpola.

Kurir.rs

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