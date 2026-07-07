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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u 11 sati s predsednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom.

Vučić s Ruslanom Stefančukom Foto: Ilija Ilić

Vučić je posle sastanka poručio sledeće:

- Dobar i otvoren razgovor sa predsednikom Vrhovne rade Ukrajine o bilateralnim odnosima, aktuelnim izazovima i evropskoj budućnosti naših zemalja. Istakli smo značaj saradnje država kandidata za članstvo u EU, saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu.

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Foto: Foto: instagram/printscreen/buducnostsrbijeav

- Razgovarali smo i o nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Posebnu pažnju posvetili smo mogućnostima za unapređenje bilateralne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, kazao je Vučić posle sastanka s Ruslanom Stefančukom.

Pre toga, predsednik se u 10 sati sastao s generalnim sekretarom Interpola.

Kurir.rs

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