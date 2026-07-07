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Poseta savetnika američkog predsednika za duhovna pitanja pastora Marka Bernsa je velika stvar, prvi put otvaramo ta vrata, izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin i zahvalio se svim Srbima iz SAD koji su posetu omogućili.

"To nije došlo nikakvim zvaničnim kanalima, to nije ni rad naše diplomatije, to je rad Srba iz SAD koji su na svoj obraz, čast, na svoj ugled koji uživaju u Americi, konkretno u Republikanskoj stranci doveli pastrora Bernsa."

"Ja sam dopratio pastora Bernsa do Bratunca, drago mi je što smo razgovarali i iskreno sam srećan što imamo priliku da ga zajedno sa patrijarhom Porfirijem, upoznamo sa Kosovom i Metohijom jer ćemo tako upoznati SAD, koje su tradicionalni saveznik Šiptara, sa prilikama u južnoj srpskoj pokrajini. Neka vide kome su saveznik", rekao je Vulin i dodao da svako od nas, bez obzira na to na kom se polu političkog života nalazi, na vlasti ili u opoziciji, mora da iskoristi svako svoje poznanstvo, svaku mogućnost da pomogne i doprinese Srbiji.

"Ja sam pod sankcijma SAD a vidite deo sam nečega što je omogućilo da se desi tako velika stvar. Zamislite kada bi se ovi iz opozicije kada odu u Brisel tako ponašali prema Srbiji. Svako od nas neka uradi nešto što njemu lično ne donosi nikakvu korist ali donosi Srbiji", poručio je Vulin u jutarnjem programu televizije Pink.