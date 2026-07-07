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Predstavnici zaposlenih u Gradskom saobraćajnom preduzeću "Beograd" sastali su se s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Saopštavaju da su zadovoljni dijalogom i da su dogovorene važne promene.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije i Miroslav Čučković, gradski menadžer.

- Lično sam uključen u projekat EXPO i velike republičke projekte na gradilištima u Beogradu, tako da se u prethodnom periodu nisam direktno bavio javnim prevozom. Ono što je konkretno urađeno jeste nabavka električnih autobusa za potrebe izložbe EXPO. Vlada Republike Srbije kupuje 50 vozila koja će tokom tri meseca trajanja izložbe prevoziti putnike sa sedam lokacija u Beogradu do same lokacije EXPO-a - rekao je Čučković.

Foto: Kurir TV

Novi standardi javnog prevoza

Kako je istakao, kroz nova ulaganja i organizaciju sistema radi se na unapređenju javnog prevoza i uslova za zaposlene.

- Nakon završetka izložbe, određeni broj tih vozila biće raspoređen na linije koje su u nadležnosti GSP-a. Od samog uvođenja besplatnog javnog prevoza cilj je da se, kroz kombinaciju javnog i privatnog partnerstva, kao i kroz angažovanje vozila GSP-a i zaposlenih, paralelno radi na podizanju standarda u javnom prevozu i poboljšanju položaja radnika. Danas je retka situacija da sindikati ne ukazuju na probleme sa zaradama, a trenutno možemo reći da su primanja zaposlenih u GSP-u na zadovoljavajućem nivou za uslove rada u Beogradu. Isto važi i za vozače privatnih prevoznika, čime se doprinosi ukupnom napretku sistema - kaže on.

Ibrahimović smatra da otvoren razgovor i razmena informacija predstavljaju najbolji način za prevazilaženje nesporazuma i vraćanje poverenja.

- Ovo je širi kontekst svega što se dešava u Srbiji. Primer razgovora sindikata GSP-a sa predsednikom može da bude model za način na koji bi trebalo rešavati probleme i nesporazume, posebno u osetljivim vremenima kada imamo veliki broj dezinformacija. Mnogo puta smo govorili o tome da najpre strada istina, a zatim i poverenje. U slučaju GSP-a i zaposlenih, problem je nastao upravo zbog nedostatka pravih informacija, a zatim se pitanje poverenja rešavalo kroz razgovor sa predstavnicima grada i predsednikom - naveo je.

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije Foto: Kurir Televizija

- Mislim da su radnici imali kvalitetne sagovornike i u gospodinu Čučkoviću i gospodinu Šapiću, jer je upravo argumentovan dijalog sa obe strane pravi način da se dođe do rešenja. Beograd se drastično menja i to je ključna stvar. Kada se menja grad, njegov ambijent, karakter ili arhitektura, u tim promenama moramo svi da učestvujemo. Važno je da učestvuju oni koji kreiraju i sprovode planove razvoja, ali je jednako važan i impuls građana, kao i razumevanje vizije ljudi koji vode ovaj grad. Beograd danas nije isti kao pre godinu dana, a neće biti isti ni za godinu dana. Mislim da svi, bez obzira na političku pripadnost, treba da prihvatimo činjenicu da se grad menja i da u tim promenama svi imamo svoju ulogu - za emisiju "Redakcija", objasnio je Ibrahimović.

02:20 SASTANAK KOJI JE SVE REŠIO! Čučković i Ibrahimović o radnicima GSP-a kod Vučića: "Dogovorene su velike promene za beogradski prevoz! Izvor: Kurir televizija

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