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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas Konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Konferencija se održava u Palati Srbija.

Posle obraćanja učesnicima Konferencije i zvanične zajedničke fotografije, predsednik je odgovorio na nekoliko pitanja novinara među kojima su se našle i ustavne promene u Crnoj Gori i rasprava o srpskom jeziku u Crnoj Gori, koja je aktuelna već nekoliko dana.

- To je očekivano, antisrpska priroda režima! Oni su 2006. pravili svoju državu da srpski jezik i trobojka nemaju značaj, rekao je Vučić i podsetio koliki deo Crne Gore govori upravo srpskim jezikom, te dodao da su posle nekadašnje vlasti došli još lošiji ili jednako loši.

- Pa to je sve očekivano, nije to neko iznenađenje. Samo je meni bilo malo iznenađujuća rasprava, ja sam očekivao da će ipak oni da se bave svojim pitanjima. Da će da se bave nekim svojim pitanjima i unutrašnjim stvarima, oni su se bavili napadima na Srbiju. Dobro, to govori kakvo je raspoloženje, valjda smo mi najkrivlji ili mi pravimo neki problem u životu, tako da. .. Sve očekivano.

- Mi ćemo uvek da ih gledamo kao braću, prijatelje, ali ćemo da čuvamo svoju državu, svoju državnost i svoj ponos, svoj obraz. Gledati da ne odgovaramo na sve, u nekim stvarima morate recipročno da odgovorite.

- A što se tiče srpskog jezika, trobojke, pa to, oni su 2006. pravili državu da bi upravo izbegli da srpska trobojka i srpski jezik imaju ikakav značaj. Najveći broj ljudi u Crnoj Gori govori srpskim jezikom, a zamislite, to nije ni službeni jezik niti bilo šta.

- Tako da, to govori s jedne strane o antisrpskoj prirodi režima, ali govori o tome da su došli na vlast isti ili još lošiji od onih koji su bili predstavnici režima Đukanovića, dakle. Tako da moramo da pokušamo da gradimo prijateljstva i da se borimo za to u budućnosti. Nema velike filozofije. Pa teško je to, zato što vi vidite da neki ljudi po svaku cenu žele da govore loše o Srbiji i nije jednostavno, ali moramo mi da spuštamo loptu i da pokušamo da napravimo neke dobre stvari.

Foto: Ilija Ilić

"Prodao si, uzeo si pare i opet sam ti ja kriv"

- Vi ste svedoci da svakoga dana nas tamo optužuju kao da smo mi krivi što su oni prodali udeo u svojim akcijama. Udeo, odnosno deo svojih akcija, nekom drugom. Oni uzeli pare, mi krivi što su oni nekom strancu nešto prodali od medija, i sad, to je valjda Vučićeva akcija i tako dalje. Pa što si prodao?

- Niti imam veze sa kupovinom, niti imam veze sa prodajom. Što si ti to prodao? Samo mi to objasnite, ljudi. Uzeo si pare i opet sam ti ja kriv. I neverovatne gluposti slušate, neverovatne stvari slušate sve vreme. Ali to vam je, znate, kad živite u svetu van realnosti, kada živite u svetu u kojem je sve dozvoljeno i možete da vodite tu vrstu propagandne kampanje protiv nekoga, da vršite takvu vrstu dehumanizacije, jer time znate da se dodvoravate nekim drugima.

- Zato što oni misle da kada pljunu na Srbiju, kada kažu sve najgore o Aleksandru Vučiću, misle da su se dogovorili nekoj jednoj ambasadorki, dvojici ambasadora u Podgorici i još trojici kojima će da jave o, kako se to kaže, o zloćudnom ili ne znam već kakvom, ruskom, srpskom uticaju i tako dalje. Tako da, njihov izbor. Jest da je glupo, ali šta da radimo. Ne možete to da promenite, zaključio je Vučić na tu temu.