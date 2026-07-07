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Američki predsednik Donald Tramp podelio je, na društvenoj mreži, intervju predsednika Aleksandra Vučića za Fox News Digital, najuticajniji američki medij, u kome je govorio o odnosu SAD i Srbije, kao i o pozivu Donaldu Trampu da dođe u Srbiju. Evropska komisija preporučila je Savetu Evropske unije da u julu otvori Klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, navodeći da je ostvaren napredak u više ključnih oblasti.

U Beogradu se održava konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Portal "Ko si bre ti" počinje sa radom u petak, koji će omogućiti anonimne prijave bahatih funkcionera bez registracije.

Više o ovoj temi, za "Puls Srbije", govorili su Sava Stambolić, Centar za društvenu stabilnost, Miroslav Bjegović, stručnjak za bezbednost i Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku.

- Objava intervjua predsednika Vučića za Fox News Digital je svakako dobar signal, imajući u vidu da poruka dolazi od predsednika najmoćnije države sveta. To se može posmatrati kao pokazatelj načina na koji Srbija vodi svoju politiku, kako na spoljnopolitičkom planu, tako i u unutrašnjoj politici, gde su u fokusu ekonomija i bezbednosni aspekti, bez kojih stabilan razvoj ne bi bio moguć. Sve ono što čujemo od predsednika Trampa, kao i poseta njegovog savetnika za verska pitanja prostoru Kosova i Metohije i poruke koje je tom prilikom uputio, ukazuju na to da se posebna pažnja posvećuje Srbiji i srpskom narodu - rekao je Bjegović.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

Poruke koje otvaraju važna pitanja

On smatra da međunarodne posete i poruke mogu doprineti otvaranju šire rasprave o ratnim stradanjima i sagledavanju svih činjenica o žrtvama na prostoru bivše Jugoslavije.

- Važno je kada se posećuju naše svetinje i kada se čuju poruke koje govore o potrebi da se sagledaju sve činjenice i da se čuje glas o stradanju srpskog naroda na ovim prostorima. Moram da pomenem i pitanje Bratunca, jer je važno da se govori o svim žrtvama i svim stradanjima. Smatram da je neophodno da se čuju i činjenice o srpskim žrtvama i događajima koji su prethodili pojedinim zločinima - kaže on.

Predsednik je rekao da nije optimista kada je reč o brzom članstvu Srbije u Evropskoj uniji, ali da to nije razlog da se odustane od važnih reformi. Kako komentariše te poruke i izjavu da zemlje kandidati ne treba da budu konkurenti, već partneri i da "nema boljeg puta od evropskog", objasnio je Đurić:

- Ta poslednja poruka je očekivana, imajući u vidu temu samita. Kada govorimo o odnosima među državama kandidatima, svakako je važno da one sarađuju i pomažu jedna drugoj, koliko je to moguće. Što se tiče optimizma u vezi sa članstvom u Evropskoj uniji, mislim da je situacija prilično komplikovana, pre svega iz političkih razloga. Pored ispunjavanja reformi i tehničkih uslova, postoji i politički deo procesa, koji je često mnogo teže zadovoljiti. Kako se Evropska unija proširuje, tako postaje sve teže uskladiti stavove svih država članica - naveo je.

Foto: Kurir Televizija

- To se vidi i na primeru otvaranja pregovaračkih klastera. Nije dovoljno samo ispuniti uslove - potrebno je dobiti saglasnost svih država članica, od kojih svaka može da uloži veto. Zbog toga saradnja među zemljama kandidatima može biti korisna, posebno kada je reč o regionalnim pitanjima i izazovima koji se odnose na Ukrajinu i aktuelnu bezbednosnu situaciju - istakao je.

Stambolić je ocenio da aktuelne diplomatske aktivnosti i kontakti između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država predstavljaju dobru osnovu za dalje jačanje bilateralnih odnosa.

- Iskreno se nadam da su šanse da u narednom periodu dođe do susreta ili posete predsednika Donalda Trampa Srbiji velike. Ozbiljno se radi na diplomatskom planu, kako u Ministarstvu spoljnih poslova, tako i u Vladi Srbije i drugim institucijama. Nedavno je obeleženo 250 godina od proglašenja Deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u organizaciji Ambasade SAD u Beogradu, gde je prisustvovao veliki broj zvanica. Smatram da je atmosfera bila veoma dobra i da postoji prostor za dalje unapređenje odnosa - rekao je.

Sava Stambolić, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Nakon što je prethodni kandidat za ambasadora SAD u Srbiji preminuo, predložen je novi kandidat, koji je blizak predsedniku Trampu. To je, po mom mišljenju, značajno jer dolazi iz njegovog užeg kruga saradnika, a ne iz tradicionalnih političkih struktura. Važno je i to što među Trampovim bliskim saradnicima ima ljudi koji dolaze u region i koji mogu neposredno da se upoznaju sa prilikama. Među njima su i njegovi saradnici, kao i članovi porodice koji su prethodno boravili u Srbiji i razgovarali sa državnim vrhom. Sve to, po mom mišljenju, može doprineti boljem razumevanju Srbije u administraciji predsednika Trampa i predstavljati dobru osnovu za dalje unapređenje odnosa dve zemlje - za "Puls Srbije", objasnio je Stambolić.

02:25 EVROPA PREPORUČILA KLASTER 3, ALI VETO I DALJE PRETI: Kako novi američki ambasador može da promeni sudbinu Srbije: "Potrebno je dobiti saglasnost svih država" Izvor: Kurir televizija

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