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Novinarka Biljana Lukić u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks obrušila se na penzionere, gde nije birala reči kojima će ih uvrediti, a sve to samo zato što ne dele istu političku ideologiju s njom.

Blokaderka je na Iksu podelila vest Nove S sa sledećim naslovom: "Novo istraživanje: Više od 800.000 penzionera glasa za Vučića, a to čini više od polovine njegovih ukupnih birača".

Uz podeljenu vest, stajao je i njen opis objave:

- Budućnost Srbije kreira njena prošlost i to ne sva, nego ona indoktrinirana, neinformisana, neobrazovana, gladna i mesa i lekova i para za struju - glasi poruka blokaderke.

Još jednom smo se uverili da blokaderima ništa nije sveto. Skandalozno uvrede penzionera koji su krvarili da bi stvorili ovu zemlju, a sve to samo zato što su penzioneri svoje poverenje ukazali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Biljana Lukić Foto: Printscreen

Biljana Lukić je, podsetimo, pre samo tri dana udarila i na blokaderski Zeleno-levi front i na njihovu kadrovsku politiku, zamerajući rukovodstvo ZLF što su skrajnuli poslanika Rastislava Dinića.

"Sa zakašnjenjem sam saznala da je prof. Rastislav Dinić skrajnut u ZLF-u". Nemam objašnjenje za toliko glup potez, ako nije Balaševićevo "boljima se teško prašta" - navela je Biljana Lukić na Iksu.

U ZLF-u je došlo do "cepanja" oko podrške tzv. studentskoj listi, a upravo je Dinić sve glasniji kritičar studenata blokadera.