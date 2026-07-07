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Ministar za javna ulaganja i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić obratio se javnosti povodom dramatičnih događaja koji su se odigrali u ovoj opštini 7. jula 2025. godine i poručio da to nasilje nikada neće zaboraviti.

Otvaranje novog kulturnog centra trebalo je da bude istorijski trenutak ponosa za celu zajednicu, ali je umesto proslave usledio nezapamćen incident.

- Taj 7.Juli 2025. godine trebao je da bude jedan od najlepših dana u istoriju. Otvorili smo najlepšu i najmoderniju biblioteku u Srbiji, postavili jedan od temelja za obrazovanje naše dece i obogatili sadržaje kulturnog i društvenog života. Ali umesto toga dogodio se jedan od najsramnijih događaja od kada postoji ova opština. Nekoliko desetina okupljenih iz Uba, Lajkovca, Valjeva, Koceljeve, Obrenovca, Lazarevca, čitavu noć je divljalo i terorisalo građane Uba - rekao je Glišić.

Nasilje se sa ulica ubrzo preselilo ispred domova, ostavljajući traume na članove porodice i zatečene komšije.

- A nakon dva sata divljanja po našim ulicama, negde oko ponoći, usledio je dolazak pred stambenu zgradu u kojoj živimo.Valjda da se pokažu i dokažu kao junaci time što će da linčuju moju decu i mene. Nikada se u ovom mestu nije desilo da razularene horde idu ljudima pred kuću da ih vređeju i da ih linčuju. Žao mi je mojih komšija zbog traume koji su njihove porodice i oni doživeli, kao i svih ubljana koji su tu noć imali neprijatnosti - bio je jasan ministar.

Uprkos očiglednim rezultatima i vidnom napretku opštine, stvarni motivi iza ovakvog agresivnog ponašanja i dalje ostaju potpuno nejasni.

- To im je bio plan i program koji su te noći svima nama predstavili, a bolje da nisu. Šta je razlog? Ja i dan danas ne znam.Je li to što Ub danas izgleda nikada bolje u svojoj istoriji? Ili zato što smo gradili, poboljšavali uslove života, zapošljavali ubljane -istakao je Glišić.

Posebno poražava činjenica da su u napadima učestvovali ljudi kojima smo pomogli, zbog čega ovaj datum ostaje trajna opomena.

- Među njima, te noći, bilo ih je dve trećine onih kojima sam lično pomogao.Vreme učini da oprostimo, ali vreme ne sme da učini da zaboravimo. I nećemo zaboraviti. Svakog 7.Jula priseća ćemo se mržnje, blokiranih ulica, pretnji, pokušaja linča i progona kako se više nikada nikome takve stvari ne bi ponovile -naglasio je ministar.

Reakcija većinskog naroda bila je odbacivanje politike nasilja i ponovnom uspostavljanju mira u opštini.

- Mir se polako vraća u našu opštinu, zahvaljujući vama, poštovani građani. Ljudi prave otklon od onih kojima su uvrede, mržnja i nasilje, a pojedincima i narkotici jedina politika. Narod je u velikom broju odlučno ustao, okupio se na ulicama Uba i jasno rekao da želi samo normalno i slobodno da živi. Pretnje, napadi na žene sa decom, progoni, pokušaji ispaljivanja kuća koji su pripremani ovde, pa iskreno od srca zaista ne želim da se ikada više ovakve stvari ponove - stavio je do znanja Glišić.

Na samom kraju, poslata je poruka praštanja, ali i zvaničan poziv svim građanima da se okupe i obeleže dan kada je rečeno odlučno „ne“ uličnim blokadama.

- Ub je prethodnih godina mnogo napredovao, Ub je postao dobro i privlačno mesto za život i Ub će nastaviti da se gradi i razvija,baš kao i Srbija. A građani će reći kao i do sada šta je ono što je najbolje za njih,baš kao što su to uradili i svaki put prethodnih godina na izborima. Jer je to mesto gde se takve odluke donose. Oprostam svima, ali ne želim da zaboravim, jer ponavljam svim svojim srcem želim da se to nikada nikome ne desi. Zbog toga vidimo se 2.Augusta u Ubu da obeležimo dan kada su građani prvi put ustali protiv blokadarskog nasilja - zaključio je Darko Glišić.