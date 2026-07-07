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Bivši predsednik Demokratske stranke i redovni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Bojan Pajtić, našao se u centru neviđenog akademskog skandala. Protiv njega je podneta zvanična inicijativa Etičkoj komisiji Pravnog fakulteta u Novom Sadu zbog sumnje da je izvršio teško krivotvorenje, odnosno da je plagirao delove svog naučnog rada.

Prijavu protiv Pajtića zvanično je podneo Đorđe Vukašinović, istraživač sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je do detalja razotkrio i dokumentovao ovu sramnu akademsku krađu.

Prevodio engleski tekst i potpisivao ga kao svoj

Prema dokumentu, Pajtić se tereti da je u svom radu pod nazivom "Ekološka odgovornost", objavljenom u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu još 2011. godine, prepisao i prisvojio delove stranog vodiča "StrategicRISK. A Guide to Environmental Liability in Europe".

U prijavi se navodi uporedni prikaz koji dokazuje kako je profesor Pajtić prepisivao od reči do reči.

Čist prepis:

Strani izvor na engleskom jeziku navodi kompleksne ekološke kriterijume, dok se u Pajtićevom radu pojavljuje gotovo neposredan prevod sva tri kriterijuma, i to identičnim redosledom.

Akademska komisija je dala ocenu da je u pitanju "specifikovano ekološko odeljenje, brz odgovor i dugoročna posvećenost" - prepisano bez trunke blama.

Krađa strukture:

Pajtić je u svom radu preuzeo kompletnu strukturnu i sadržinsku podudarnost iz stranog vodiča koji govori o primeru Španije i sistemu obaveznog finansijskog osiguranja iz 2010. godine. Iako nije doslovan prevod cele rečenice, uočena je jasna i očigledna preuzeta veza između španskog modela, obavezne sigurnosti i osiguranja.

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Inicijativa je zvanično predata i zavedena na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 6. jula 2026. Vukašinović u prijavi jasno ističe sumnju da je Pajtić prekršio član 12. i član 11. stav 1. Kodeksa o akademskom integritetu, koji se odnose na zabranu neakademskog ponašanja i plagiranja.

Srbija je ponovo dobila priliku da vidi kako funkcionišu vedete bivšeg dosovskog režima, dok drugima drže lekcije o moralu, pravu i poštenju, iza kulisa se bave prepisivanjem, krađom tuđeg truda i akademskim prevarama.