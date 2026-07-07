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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa savetnikom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za duhovna pitanja pastorom dr Markom Bernsom.

- Sa savetnikom Donalda Trampa za duhovna pitanja, razgovarao sam o daljem jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, očuvanju mira i stabilnosti u regionu, kao i o značaju razumevanja i dijaloga.

Predsednik mu je zahvalio što je tokom posete Bratuncu odao poštu nevino stradalim srpskim žrtvama, uputivši poruku mira, poštovanja prema svim žrtvama i potrebe da se istina i sećanje čuvaju zarad budućih generacija.

- Razmenili smo mišljenja o situaciji na Kosovu i Metohiji, sa posebnim osvrtom na položaj srpskog naroda, zaštitu naših svetinja i očuvanje bogatog duhovnog i kulturnog nasleđa. Istakao sam da je od ključnog značaja da se poštuju verske slobode i prava svih ljudi, kao i da se obezbede mir i sigurnost za naš narod.

- Razgovarali smo o vrednostima koje povezuju naše narode o veri, porodici, slobodi i međusobnom poštovanju. Uveren sam da upravo na tim temeljima možemo dodatno da razvijamo saradnju i gradimo čvršće veze između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

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