Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski žestoko je odgovorila opozicionim poslanicima koji su u Skupštini Srbije lupali dok je ona govorila o Zakonu roditelj negovatelj.

Postoje teme koje ne smeju biti predmet političkog nadgornjavanja, jedna od njih je svakako položaj roditelja negovatelja. Porodica je vrednost koja okuplja, i šta god bili nečiji politički stavovi, oni ne mogu biti važniji od zakona koji štiti najosetljivije kategorije u društvu, navela je ministarka Đurđević Stamnkovski na Instagramu.

Obraćajući se blokaderskim poslanicima u Skupštini, ona je rekla:

"To što lupate dok govorimo o majkama najbolje govori o tome koliko vam je ikada do njih bilo stalo. S obzirom na to da niste u stanju ni da svoje političke strasti ostavite po strani kada govorimo o ovoj važnoj temi".

Ne propustitePolitikaMESEČNA NOVČANA NAKNADA NIJE NAKNADA ZA LJUBAV, JER RODITELJSKA LJUBAV NEMA CENU Đurđević Stamenkovski u Skupštini: Država prvi put preuzima deo te odgovornosti
milica.jpg
PolitikaMINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI U SKUPŠTINI O ZAKONU RODITELJ NEGOVATELJ: Priznanje ljudima koji su svoj život posvetili brizi o deci - istorijski iskorak
Screenshot 2026-07-06 104802.jpg
DruštvoUSVOJEN PREDLOG ZAKONA O RODITELJU-NEGOVATELJU: Mesečna primanja od 65.000 dinara, uplaćeni doprinosi i staž za penziju
Roditelji sa detetom
DruštvoVelika novost za osobe sa invaliditetom: Kamper "Zvuci srca" kreće na put kroz celu Srbiju, ministarka otkrila plan
kamper1.jpg