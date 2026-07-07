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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski žestoko je odgovorila opozicionim poslanicima koji su u Skupštini Srbije lupali dok je ona govorila o Zakonu roditelj negovatelj.

Postoje teme koje ne smeju biti predmet političkog nadgornjavanja, jedna od njih je svakako položaj roditelja negovatelja. Porodica je vrednost koja okuplja, i šta god bili nečiji politički stavovi, oni ne mogu biti važniji od zakona koji štiti najosetljivije kategorije u društvu, navela je ministarka Đurđević Stamnkovski na Instagramu.

Obraćajući se blokaderskim poslanicima u Skupštini, ona je rekla: