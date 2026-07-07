ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI ŽESTOKO ODGOVORILA OPOZICIONIM POSLANICIMA: To što lupate dok govorimo o majkama najbolje govori o tome koliko vam je stalo
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski žestoko je odgovorila opozicionim poslanicima koji su u Skupštini Srbije lupali dok je ona govorila o Zakonu roditelj negovatelj.
Postoje teme koje ne smeju biti predmet političkog nadgornjavanja, jedna od njih je svakako položaj roditelja negovatelja. Porodica je vrednost koja okuplja, i šta god bili nečiji politički stavovi, oni ne mogu biti važniji od zakona koji štiti najosetljivije kategorije u društvu, navela je ministarka Đurđević Stamnkovski na Instagramu.
Obraćajući se blokaderskim poslanicima u Skupštini, ona je rekla:
"To što lupate dok govorimo o majkama najbolje govori o tome koliko vam je ikada do njih bilo stalo. S obzirom na to da niste u stanju ni da svoje političke strasti ostavite po strani kada govorimo o ovoj važnoj temi".