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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas učesnicima Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Konferencija se održava u Palati Srbija.

Kako je istakao tom prilikom ne misli da Evropska unija u narednih nekoliko godina može da donosi odluke o proširenju.

- Ali to ne znači da mi ne treba da nastavimo ubrzano na našem evropskom putu. Za mene je od izuzetnog značaja, kao predsednika Republike, da imamo odličnu saradnju i sa Moldavijom i sa Gruzijom, naravno sa Ukrajinom, da možemo dalje da razvijamo bilateralne odnose, ali i da možemo da učimo jedni od drugih na evropskom putu - poručio je Vučić i dodao:

- Mi smo u međuvremenu naučili da živimo sami, naučili da brže rastemo, naučili da napredujemo, i razumeli da ekonomiju možemo da gradimo u saradnji i sa mnogim drugim zemljama, ali mi i dalje nemamo put koji bi mogao da bude uspešniji i bolji od evropskog puta.

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