"ZEMLJE KANDIDATI ZAJEDNIČKIM RADOM MOGU DA NAPREDUJU NA EVROPSKOM PUTU" Vučić: Naučili smo da živimo sami ali i dalje nemamo uspešniji i bolji put od evropskog
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas učesnicima Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Konferencija se održava u Palati Srbija.
Kako je istakao tom prilikom ne misli da Evropska unija u narednih nekoliko godina može da donosi odluke o proširenju.
- Ali to ne znači da mi ne treba da nastavimo ubrzano na našem evropskom putu. Za mene je od izuzetnog značaja, kao predsednika Republike, da imamo odličnu saradnju i sa Moldavijom i sa Gruzijom, naravno sa Ukrajinom, da možemo dalje da razvijamo bilateralne odnose, ali i da možemo da učimo jedni od drugih na evropskom putu - poručio je Vučić i dodao:
- Mi smo u međuvremenu naučili da živimo sami, naučili da brže rastemo, naučili da napredujemo, i razumeli da ekonomiju možemo da gradimo u saradnji i sa mnogim drugim zemljama, ali mi i dalje nemamo put koji bi mogao da bude uspešniji i bolji od evropskog puta.