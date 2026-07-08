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Predsednica Skupštine Ana Brnabić odgovorila je na navode izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule, koji je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks naveo da se "napredak Srbije prema članstvu u Europskoj uniji ne može temeljiti na praznim deklaracijama, nego isključivo na održivim rezultatima" i koji je izneo niz kritika na račun Srbije i poručio da se protivi otvaranju Klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.

Brnabićeva je navela da je, u slučaju Tonina Picule, "nazadovanje Srbije direktno proporcionalno snazi i upornosti kojom Aleksandar Vučić brani i zastupa interese Srbije".

- Što predsednik Srbije više vodi prosrpsku politiku, to će Picula više insistirati da se Srbija kazni. I to nema veze sa reformama na evropskom putu. Ukoliko bi uspeo da na vlast dovede blokadere poslušnike, ne bismo nijednu reformu morali da sprovedemo, jurili bismo ka EU kao Hrvatska ka Tompsonu - napisala je Brnabićeva na Iksu.