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Politički pokret "Nova snaga juga", koji predvodi samostalni odbornik u Skupštini grada Niša Branislav Stojković, nastavlja sa širenjem svoje infrastrukture. Nakon što je pokret uspešno otvorio kancelarije u svim gradskim opštinama u Nišu, kao i u opštini Merošina, od danas zvanično počinju sa radom i novi regionalni centri u Zaječaru i Leskovcu.

Stojković, koji je javnosti postao poznat kao idejni tvorac i lider Udruženja građana "BEV" (Borino i Evropsko Vranje), a potom i kao prepoznatljivo političko lice na jugu Srbije, napravio je ozbiljan iskorak u karijeri.

Nakon prelaska u Niš, gde trenutno živi i deluje kao samostalni gradski odbornik, osnovao je pokret "Nova snaga juga" sa jasnom strategijom i osnaživanja južnih i istočnih delova Srbije.

Kako Kurir saznaje, Stojković je za kratko vreme uspeo da izgradi snažne političke i institucionalne veze u Nišu, posebno sa gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem, kao i sa novim upravnikom Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu.

Sledeća ključna tačka i otvaranje kancelarije, kako saznajemo, biće i u Vranju.

Kako se ističe na zvaničnom profilu, "Nova snaga juga" je pokret koji se bori za snažniji, razvijeniji i pravedniji jug Srbije, kao i za lokalni razvoj, podršku privredi, nova radna mesta i veće učešće građana u donošenju odluka.

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