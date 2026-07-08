Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras će u programu RTS-a govoriti o odnosima sa Evropskom unijom, otvaranju Klastera 3, regionu i drugim važnim pitanjima.
Politika
VUČIĆ VEČERAS GOST DNEVNIKA: Predsednik se obraća građanima u 19.30, ključne teme EU, Crna Gora i spoljna politika Srbije
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Predsednik Republike Aleksandar Vučić biće gost Dnevnika u 19.30.
Predsednik će govoriti o odnosima sa Evropskom unijom, otvaranju Klastera 3, spoljnoj politici Srbije, Crnoj Gori i drugim aktuelnim temama.
Kurir.rs/RTS
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