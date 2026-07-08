"ĐILAS POSTAVLJA USLOVE, A NI CENZUS NE MOŽE DA PREBACI" Štimac reagovao na najave lidera SSP da ima uslove za zajedničkog predsedničkog kandidata (FOTO)
Sukobi, neslaganja i prozivke untar opoziciono - blokaderskih krugova nastavljaju punom parom i nesmanjenim tempom.
Sada je red došao i na bivšeg košarkaša Vladimira Štimca i lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa koji nastavljaju da se prepucavaju i međusobno prozivaju na društvenim mrežama.
Naime, Štimac se oglasio na društvenoj mreži Iks i tom prilikom odgovorio Đilasu, na njegovu izjavu da njegova stranka "ima dva uslova za zajedničkog predsedničkog kandidata".
- Hahahahhahahhahahah, oni hoće da postavljaju uslove, ni cenzus ne mogu da prebace? Ovo svaki dan sve bolje od boljeg. Absolute cinema - napisao je Štimac.
Đilas je u svojoj izjavi prethodno rekao da budući kandidat ne treba da bude ekstreman ni na jednu stranu.
- To treba da bude neko iza koga svi možemo da stanemo i za koga smo sigurni da će funkciju predsednika Republike obavljati u skladu sa ustavnim ovlašćenjima - kazao je Đilas.
Lider SSP se ranije obratio i Štimcu kome je poručio da bi voleo da njegova deca "ne dožive ni 1 odsto onoga što su njegova deca proživela, a i dan danas proživljavaju".
Štimac se oglasio povodom toga i napisao Đilasu:
- Gospodine Đilas, kako nikad nisam pomenuo vaše dete, tako ni vi nikad više nemoj da ste pomenuli moju decu ni u jednoj korelaciji, toplo preporučujem.
Kurir Politika