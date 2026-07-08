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Sukobi, neslaganja i prozivke untar opoziciono - blokaderskih krugova nastavljaju punom parom i nesmanjenim tempom.

Sada je red došao i na bivšeg košarkaša Vladimira Štimca i lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa koji nastavljaju da se prepucavaju i međusobno prozivaju na društvenim mrežama.

Naime, Štimac se oglasio na društvenoj mreži Iks i tom prilikom odgovorio Đilasu, na njegovu izjavu da njegova stranka "ima dva uslova za zajedničkog predsedničkog kandidata".

- Hahahahhahahhahahah, oni hoće da postavljaju uslove, ni cenzus ne mogu da prebace? Ovo svaki dan sve bolje od boljeg. Absolute cinema - napisao je Štimac.

Đilas je u svojoj izjavi prethodno rekao da budući kandidat ne treba da bude ekstreman ni na jednu stranu.

- To treba da bude neko iza koga svi možemo da stanemo i za koga smo sigurni da će funkciju predsednika Republike obavljati u skladu sa ustavnim ovlašćenjima - kazao je Đilas.

Lider SSP se ranije obratio i Štimcu kome je poručio da bi voleo da njegova deca "ne dožive ni 1 odsto onoga što su njegova deca proživela, a i dan danas proživljavaju".

Štimac se oglasio povodom toga i napisao Đilasu:

- Gospodine Đilas, kako nikad nisam pomenuo vaše dete, tako ni vi nikad više nemoj da ste pomenuli moju decu ni u jednoj korelaciji, toplo preporučujem.