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Blokaderi nastavlju da šire mržnju u društvu, a sada su se okomili i na naše najstarije građane Srbije - penzionere. Ponovo su pokazali netrpeljivost prema građanima koji ne prihvataju blokaderske političke stavove, a penzioneri su predstavljeni kao nova prepreka političkim planovima protivnika vlasti, zbog čega su im uputili čak i najsramnije psovke koje izlaze iz okvira svake pristojne komunikacije!

Naime, nalog na mreži Iks pod nazivom "Politički nepismena tabletomanka", uz deljenje teksta blokaderskog portala "Nova" o istraživanju prema kojem više od 800.000 penzionera glasa za predsednika Srbije Aleksandra Vučića, obrušio se na najstarije građane Srbije.

- Evo nam je naša budućnost. Malo im je što su nam sj***li poslednjih 10, 20, 30 godina, pa nastavljaju dalje. Bravo penzioneri, p**am vam se uskoro po grobu - navedeno je u objavi.

Poruka je upućena najstarijoj društvenoj grupi, samo zato što značajan broj njenih pripadnika na izborima podržava predsednika Vučića. Umesto prihvatanja činjenice da svaki građanin ima pravo da slobodno bira za koga će glasati, autori objave penzionere vređaju i prizivaju njihovu smrt!

Kurir Politika

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