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U Palati "Srbija" počela je dvodnevna Konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koja je okupila najviše parlamentarne zvaničnike zemalja kandidata. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da za Srbiju i dalje ne postoji bolji i uspešniji put od evropskog, dok je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić istakla da je skup postavio temelje novog oblika saradnje među parlamentima država koje teže članstvu u EU.

Više o ovim temama, za emisiju "Redakcija", govorili su prof. dr Milan Petričković, Fakultet političkih nauka i Srbislav Filipović, politički analitičar.

- Prijem u Evropsku uniju nije samo pitanje ispunjavanja određenih standarda i usklađivanja različitih sistema, već ima i jasnu političku dimenziju. Kada se uporede države kandidati i njihovi konkretni rezultati, Srbija često beleži visok nivo usklađenosti i približavanja evropskim zahtevima, ali politički aspekt procesa takođe ima značajnu ulogu i odražava realno stanje. Usklađivanje sa standardima Evropske unije je važno, jer doprinosi unapređenju rada institucija i ukupnom funkcionisanju sistema. Evropski put ostaje strateško opredeljenje koje bi, uz ispunjavanje obaveza, u određenom periodu trebalo da donese rezultate - rekao je Petričković.

prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka Foto: Kurir Televizija

Srbija između reformi i saradnje

Ocenio je da Srbija kroz reforme i različite oblike međunarodne saradnje nastoji da ojača svoju poziciju u regionu.

- Srbija se, kada govorimo o regionu Zapadnog Balkana, pozicionirala kao jedna od vodećih zemalja po ekonomskim pokazateljima i procesu reformi. U prethodnom periodu usvojene su brojne mere i zakonske izmene u skladu sa evropskim preporukama, čime je nastavljen proces približavanja EU. Ako se sagledaju svi parametri - ekonomska stabilnost, razvoj odbrambenih kapaciteta, kao i saradnja sa različitim međunarodnim partnerima - vidi se da Srbija vodi politiku različitih oblika saradnje i da nije jednostrano usmerena samo prema jednom centru moći - naveo je.

Proces evropskih integracija, prema rečima Filipovića, doneo je Srbiji ne samo obaveze već i značajnu finansijsku podršku kroz različite programe i investicije.

- Iskreno, ne vidim šta je u dosadašnjem procesu evropskih integracija bilo na štetu Srbije. Naravno, to ne znači da se u budućnosti ne mogu pojaviti određeni izazovi, ali nijedna država neće donositi odluke koje su protiv njenih interesa. Svaki odgovoran državnik mora da vodi računa o tome šta je najbolje za svoju zemlju. Kada govorimo o Evropskoj uniji, važno je istaći da Srbija kroz taj proces nije dobijala samo određene zahteve i obaveze, već i značajnu finansijsku podršku. Kroz fondove Evropske unije, investicije i različite programe, u Srbiju su uložene milijarde evra tokom prethodnih decenija - kaže on.

Srbislav Filipović, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Zato je važno da građani znaju da se najveća ekonomska podrška i brojni razvojni projekti vezuju upravo za saradnju sa Evropskom unijom. Emotivna opredeljenja i političke simpatije ne menjaju činjenicu da su ekonomske koristi od evropskih fondova veoma značajne. Naravno, pitanje je da li je evropski put, koji traje već 25 godina, zamorio deo društva. Međutim, Evropska unija ima određene kriterijume i uslove koji moraju da budu ispunjeni, kao što svaka organizacija ili sistem ima svoje standarde za prijem novih članova. Ti uslovi se vremenom menjaju, jer se menja i svet - za emisiju "Redakcija", objasnio je Filipović.

03:04 "PRIJEM U EU NIJE SAMO PITANJE USLOVA": Petričković otkrio šta zaista utiče na evropski put Srbije Izvor: Kurir televizija

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