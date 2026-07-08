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- Koristan i sadržajan sastanak sa predstavnicima NALED-a i Etno mreže o konkretnim koracima za unapređenje efikasnosti države i kvaliteta usluga koje pružamo našim građanima i privredi, kao i o promociji nacionalnih vrednosti.

- Razmenili smo mišljenja o nastavku saradnje sa Vladom Srbije, gradovima i opštinama na sprovođenju reformi državnih sistema, uz uverenje da upravo kroz partnerstvo sa NALED-om možemo da gradimo moderniju, efikasniju i odgovorniju javnu upravu. Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju koordinacije između državnih institucija i NALED-a na programima koji će doprineti uređenju imovinsko-pravnih odnosa, stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta i bržem razvoju lokalnih samouprava. Razgovarali smo i o unapređenju saradnje u oblastima zaštite životne sredine, zdravstva i prehrambene industrije, poručio je predsednik Srbije.

- Sa predstavnicima Etno mreže razgovarao sam o očuvanju i promociji naše kulturne baštine, tradicionalnih zanata i nacionalnih vrednosti, kao i o mogućnostima saradnje sa EXPO 2027 na predstavljanju bogatog kulturnog identiteta Srbije i svega onoga što našu zemlju čini prepoznatljivom u svetu.

- Srbija će nastaviti da podržava inicijative koje donose konkretne rezultate, jačaju institucije, unapređuju konkurentnost naše privrede i promovišu najbolje vrednosti naše zemlje, zaključio je Vučić.