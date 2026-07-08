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Cenzorski "incident" na sajtu zagrebačkog "Večernjeg lista" ogolio je panični strah Hrvatske od ekonomskog uspona Srbije. Ovaj portal prvobitno je lansiralo tekst pod naslovom koji je preneo surovu realnost: "Vučić će likovati zbog ovih vijesti: Beograd grabi prema vrhu Europe, Srbija preskočila i Hrvatsku".

Foto: Printscreen

Međutim, svest o tome da Beograd nezadrživo hita napred bila je previše bolna za tamošnje političke krugove i samu uređivačku politiku, pa je naslov ekspresno promenjen u neutralnu i u Hrvatskoj politički korektnu verziju: "Ekonomije ovih pet država rast će dvostruko brže od europskog prosjeka: Postoji objašnjenje"

Foto: Printscreen

Ipak, medijska cenzura u Zagrebu je zakasnila, jer internet pretraživači pamte sve. Obična pretraga na Guglu i dalje jasno prikazuje originalni naslov koji je hitno morao biti sklonjen iz hrvatske javnosti, jer uspeh Srbije i priznanje svetskih finansijskih institucija prosto nisu smeli da ostanu vidljivi. Ova panična reakcija dokazuje da su rezultati i ekonomska dominacija politike koju vodi predsednik Aleksandar Vučić postali nepremostiva noćna mora za zvanični Zagreb.

Foto: Printscreen

A zvanične projekcije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) donose neumoljive brojke koje su opravdano prestravile komšiluk. Dok je "europska" Hrvatska potonula daleko iza desetog mesta na listi sa skromnim rastom od svega 2,55%, Srbija preuzima lidersku poziciju i raste dvostruko brže od proseka Evropske unije. Sa projektovanom moćnom stopom od 3,52%, nošena istorijskim projektom EXPO 2027 i gigantskim ulaganjima u infrastrukturu, naša zemlja ostavlja Hrvatsku u debelom zaostatku.

Upravo u ovim ekonomskim parametrima leži i glavni razlog zašto se Tonino Picula sa svojom armijom dežurnih blokadera upinje svim silama da nanese štetu Srbiji. Pošto na polju ekonomije, privlačenja investicija i opšteg razvoja više ne mogu da nam pariraju, jedino što im preostaje jeste politička sabotaža i pokušaji saplitanja Beograda na evropskom putu. Histerični napadi i blokade iz Zagreba zapravo su direktno priznanje nemoći pred srpskim ekonomskim zamahom.