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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je u Narodnoj skupštini na doručku ugostila porodicu Popovski.

Kako je ministarka istakla u svojoj objavi na Instagramu, Marija je samohrana majka koja već 23 godine brine o svojoj ćerki Jeleni, koja živi sa Movat–Vilsonovim sindromom. Uz njih je i Nikolina, koja svakodnevno pomaže majci u brizi o sestri.

- Upravo su životne priče porodica poput Popovskih pokazale koliko je Srbiji bio potreban Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima - navela je ministarka.

- Hvala Mariji, Jeleni i Nikolini na poverenju, iskrenosti i snazi. Nastavićemo da gradimo sistem koji prepoznaje žrtvu, vrednuje ljubav i pruža sigurnost onima koji najveći deo svog života posvete brizi o svojim najmilijima - dodala je Đurđević-Stamenkovski.