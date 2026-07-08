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Sukobi unutar studentsko-blokaderskog i opozicionih krugova iz dana u dan su sve vidljiviji, a to i potvrđuju pojedini članovi opozicionih stranaka koji ne propuštaju priliku da, kad god mogu, prozovu i kritikuju studente blokadere koji im uzvraćaju ništa manjom merom!

Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta u svom izlaganju govorio je o studentsko-blokaderskom pokretu i njihovom izlasku na izbore, iako je iz tog pokreta ranije najavljeno da ne žele nikakvu saradnju s opozicijom i da jedino mogu da prihvate njihovu prijavu za kontrolore na izborima.

Jovanović je izjavio da ,"ako misle da neko treba da se skloni zato što je neko drugi rekao tako, to onda predstavlja narušavanje osnovnih principa demokratije".

- Niko nema prava da bilo kome određuje da li će da izlazi na izbore ili ne. Nije normalno da neko traži podršku, a neće da se predstavi i da kaže ko je. To je nenormalno, to u životu ne postoji, a kamoli u politici. Dakle, može se reći sve o nama, jer sve znate, a ljudu koji traže podršku se i dalje kriju. Ako hoćeš da se boriš protiv režima, moraš da mu staneš na crtu imenom i prezimenom. Ne mogu da podržim nekoga ko neće da razgovara, koji ultimativno traži od nas da se samo sklonimo, to se neće desiti - rekao je Jovanović.

Studenti blokaderi, podsećamo, izjavili su ranije da ne pristaju ni na kakvu saradnju s opozicijom.

- Saradnja u nekim oblicima, u smislu da se oni prijave i da budu kontrolori na izborima, bi nama značila, ali saradnja sa ljudima koji aktivno vode kampanju protiv nas već skoro godinu dana, to zaista ne dolazi u obzir - istakla je ona u programu uživo.