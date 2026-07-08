"Predsedavanje je, naravno, velika čast, ali sa tom čašću dolazi i velika odgovornost. Zato smo veoma aktivni – razgovaramo sa građanima Srbije, objašnjavamo šta znači proširenje Evropske unije, šta članstvo donosi i koji posao još treba obaviti kako bi Srbija postala članica Evropske unije.

Za jednu novu ambasadu ovo je izuzetno dinamičan period. Imamo priliku da upoznamo mnogo novih ljudi. Ljudi žele da čuju šta imamo da kažemo. Za nas je predsedavanje odlična prilika da dodatno učvrstimo odnose između Irske i Srbije.

Ako biste me pitali šta bih lično želeo da postignemo, rekao bih da želim da građanima Srbije još bolje približimo koristi članstva u Evropskoj uniji i pokažemo koliko je Irska od toga dobila. Želeo bih da i građani Srbije jednog dana imaju iste koristi.

Voleo bih i da dodatno unapredimo poslovnu i trgovinsku saradnju između naše dve zemlje. Već sada postoji dobra saradnja, ali verujem da ima prostora za njen dalji razvoj, posebno u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Kao što znate, Irska ima veliko iskustvo u toj oblasti, ali ga ima i Srbija.

I na kraju, voleo bih da dodatno razvijemo kulturnu razmenu. Znamo da je irska kultura veoma prisutna i cenjena ovde u Beogradu, a bilo bi divno da i srpska kultura postane mnogo prisutnija i poznatija u Dablinu."