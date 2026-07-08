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U programu blokaderske televizije "Nova S" izrečene su otvorene pretnje krvavim raspletom predstojećih izbora i nasilnim odlaskom predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa vlasti.

Kolumnista blokaderskog "Danas" Hanibal Kovač izjavio je u emisiji "Dobar, loš, zao" da "aktuelna vlast neće biti smenjena bez krvi", ocenjujući da Srbija sve brže ide ka "krvavom, mučnom i tragičnom" scenariju.

- Ova vlast neće otići na đubrište istorije, a da ne bude krvi. To sam rekao pre nekoliko godina i, nažalost, sve više idemo ka tome, ka tom scenariju. Plašim se da u režimima, kao što je ovaj naš, nijedna vlast u svetu nije otišla, pa neće ni kod nas, da nije bilo onako baš krvavo, mučno i tragično - kazao je Kovač.

Voditelj Marko Vidojković zatražio je da Kovač objasni na kakvu krv misli i šta bi takav scenario konkretno podrazumevao.

- Mi moramo da budemo svesni da, sve ovo što smo gledali proteklih godinu dana, godinu i po dana, oni nisu naivni. Ili smo mi naivni ako verujemo da će to ići tako lako, kao skupiće se nas 200.000 na ulici, bićemo istrajni par sati i on će da se uplaši i otići će, reći će: "Dajem ostavku". Od te priče nema ništa, samo kažem da ovo neće proći bez tako nekog scenarija.

Voditelji emisije Nenad Kulačin i Marko Vidojković potom su nastavili razgovor tvrdnjama da Vučić navodno ne bi priznao izborni poraz niti bi dozvolio da izgubi vlast.

- Sve ono što radi Aleksandar Vučić suprotno je demokratiji i demokratskim postulatima - rekao je Kovač.

Kurir Politika

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