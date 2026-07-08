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Pokušaj dela poslanika Evropskog parlamenta, predvođenih Toninom Piculom, da kroz amandmane na izveštaj o Srbiji direktno utiču na istragu u slučaju „Zvučni top“ predstavlja presedan koji otvara ozbiljno pitanje odnosa pojedinih evroposlanika prema suverenitetu država kandidata i nezavisnosti njihovih pravosudnih organa, tvrdi sagovornik Kurira.

Iz sadržaja amandmana, ali i pratećih objava na blokadrskim propagandnim platformama poput N1 i Nova S, kako dodaje, proizlazi nastojanje da se postupak koji vode nadležni organi u Srbiji politički diskvalifikuje pre nego što je maltene i počeo, dok se istovremeno, lica koja su predmet istrage unapred predstavljaju kao žrtve političkog progona.

- Najsporniji deo ovakvog pristupa jeste činjenica da se kroz politički dokument Evropskog parlamenta praktično donosi presuda o postupku koji je još u toku. Podržavajući amandmane u kojima se slučaj „Zvučni top“ kvalifikuje kao „lažna optužba“ i „kampanja zastrašivanja“, Tonino Picula i Vladimir Prebilič ne samo da prejudiciraju ishod postupka, već direktno dovode u pitanje pravo srpskog tužilaštva da nesmetano prikuplja dokaze i utvrđuje činjenice - navodi sagovornik.

Tonino Picula Foto: Marko Karović/Printscreen

Prema njegovim rečima, iako je poznato da su pored Picule i Prebiliča, i ostala tri evroposlanika koji su uputili amandmane, mesecima unazad otvoreno podržavali blokaderski pokret i da je njihov potez čisti politički, oni na ovaj način "stvaraju pritisak na nosioce pravosudnih funkcija, kojima se indirektno poručuje da će svaka odluka koja nije u skladu sa očekivanjima pojedinih evropskih političkih krugova biti predstavljena kao dokaz političke represije".

- Istovremeno, ovakvim amandmanima pravi se opasan presedan na osnovu koga bi politički ili aktivistički status, bez obzira na krivično delo koje bi on imao u pozadini, predstavljao svojevrstan imunitet od krivičnog gonjenja - zaključuje sagovornik.

Ukoliko bi se prihvatila logika da je dovoljno predstaviti se kao student, aktivista ili pripadnik određenog političkog pokreta da bi svaka istraga bila proglašena politički motivisanom, kako pojašnjava, time bi bio narušen jedan od osnovnih principa vladavine prava, odnosno da su svi građani jednaki pred zakonom, bez obzira na svoje političko opredeljenje ili podršku koju uživaju u međunarodnim institucijama.

Posebno je simptomatično, kako dodaje, što se u amandmanima unapred diskredituju materijali i dokazi do kojih je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu, budući da ih ovi glasnogovornici blokadera u EP, nazivaju „kontroverznim izveštajima“.

Palata pravde Foto: Ilija Ilić

- Paradoks je utoliko veći jer se isti politički krugovi godinama pozivaju na evropske standarde, vladavinu prava, koji nezavisnost tužilaštva i sudstva smatraju jednim od temeljnih principa vladavine prava. Samim tim je potpuno osnovano pitanje po kom osnovu strani poslanici sebi daju za pravo da političkim amandmanima sugerišu koje istrage u Srbiji smeju da se vode, a koje ne - zaključuje sagovornik.

Slučaj „Zvučni top“, međutim, nije jedina tema ovih amandmana.

- Oni istovremeno sadrže čitav niz političkih zahteva koji, osim što deluju kao da su ih pisali organizatori blokada, daleko prevazilaze okvire izveštaja o napretku Srbije. Među njima se nalazi zahtev za suspenziju evropskih fondova, što bi neposredne posledice imalo pre svega po građane i lokalne samouprave koje koriste sredstva evropskih programa, zatim nastojanje da se Srbiji ograniči ekonomska i bezbednosna saradnja sa drugim globalnim partnerima, uključujući Kinu, kao i političke ocene koje se odnose na unutrašnja ustavna i institucionalna pitanja Srbije - navodi dobro upućen sagovornik i zaključuje: