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U okviru dvodnevne konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koja je otvorena juče u Palati Srbija, danas je usvajena Beogradska dekalaracija.

Konferencija je organizovana na zajedničku inicijativu srpskog i ukrajinskog parlamenta i jedinstvena je po formatu saradnje i odluci država kandidata za članstvo u EU da se okupe i stvore međusobnu saradnju na putu ka ujedinjenoj Evropi.

Povodom usvajanja Beogradske deklaracije, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica Konferencije evropskom putu.

- Potvrdili smo apsolutnu posvećenost Povelji Ujedinjenih nacija i poštovanju međunarodnog prava, pre svega njegovom osnovnom principu, a to je poštovanje teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država, rekla je Brnabić obrativši se zajedno s predsednikom ukrajinskog parlamenta Ruslanom Stefančukom.

- Dogovorili smo format saradnje usvajanjem Beogradske deklaracije i uspostavili ga kao trajni format saradnje i dogovorili se da sledeći sastanak 2027. godine bude u Moldaviji, zaključila je Brnabić.

- Nastavljamo zajedno da radimo na evropskim reformama, razmenjivaćemo kroz ovaj format saradnje naša znanja i iskustva, pokušavaćemo zajedno da rešavamo probleme na evropskom putu", izjavila je Brnabić i dodala da se zemlje koje su učestvovale na današnjoj konkurenciji "međusobno vide kao partneri, a ne konkurenti".

Predsednik ukrajinskog parlamenta, Vrhovne Rade, Ruslan Stefančuk ocenio je da je sastanak u Beogradu bio uspešan.

- Naš sastanak je bio uspešan i uspeli smo da okupimo predstavnike parlamenata zemalja kandidata. Naš put ka Evropskoj uniji je dobra platforma za saradnju, kao što ste rekli nismo konkurenti nego smo partneri, rekao je Stefančuk.

Dodao je da između Srbije i Ukrajine ne postoje problemi "već samo potencijal za saradnju".