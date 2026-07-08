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Svaka pozitivna ocena iz Brisela za napore Srbije redovno nailazi na najžešću osudu blokaderskih krugova. Tako je i najnovija pohvala komesarke za proširenje EU Marte Kos izazvala talas negativnih reakcija blokadera, a mnogi od njih nisu se libili da je vulgarno vređaju i nazovu najuvredljivijim imenima.

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Foto: Printksrin

Blokaderi su ponovo pokazali da imaju ozbiljan problem sa mržnjom prema sopstvenoj zemlji.

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Foto: Printskrin

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Foto: Printskrin

Marta Kos je samo jedna u nizu njihovih meta za vređanje. Svako ko se usudi da nešto pozitivno kaže za Srbiji, automatski se pretvara u objekat za vređanje.   

Marta Kos
Foto: Printksrin

Blokaderi su sada udarili na Martu Kos samo zato što je pohvalila Srbiju za sve ono što je uradila i preporučila da joj se otvori klaster 3 u pristupnim pregovorima. Za to je od bloakdera u Srbiji dobila prostačko vređanje - nazivaju je ku*vom, kobilom, vulgarno je psuju...

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Blokaderi sa FTN Martu Kos nazvali Ćacikos Foto: Printscreen X

Ove vulgarne poruke na društvenim mrežama najbolje govore koliko oni mrze sopstvenu zemlju.

Kurir Politika

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